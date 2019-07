Kouč Weber kvůli prohře s Bohemians nemá o sestavě na EL jasno

Fotbalistům Mladé Boleslavi se poslední utkání před čtvrtečním úvodním duelem 2. předkola Evropské ligy nepovedlo. Ve druhém ligovém kole podlehli Bohemians 1905 0:3. Nepovedený výkon zkomplikoval trenérovi Jozefu Weberovi představu o základní jedenáctce proti kazašskému celku Ordabasy Šymkent.

"To si pište, že budu mít zamotanou hlavu. Nejen z pohledu toho, že jsme viděli našeho soupeře, který hraje v jiném rozestavení než Bohemka. Bez ohledu na dnešní výsledek jsem měl v hlavě jinou sestavu, teď možná bude změn ještě víc. Uvidíme, máme na to čtyři dny," řekl novinářům Weber.

Porážku s "Klokany" jako facku nebral. "Občas o tom čtu, ale nepřidám se k trenérům. Celý týden se bavíme o tom, že Bohemka je výborná, agresivní. S Karvinou jsme vyhráli s oddřenýma ušima, nevím z čeho by měli být hráči nahoře a dostávat facku. Nedostali jsme facku, spíš se bojím, aby to nebyla naše realita," uvedl osmačtyřicetiletý kouč, jehož svěřenci v úvodním kole zdolali Karvinou 1:0 díky penaltě.

Bohemians, kteří vstřelili všechny branky v prvním poločase, podle Webera vyhráli naprosto zaslouženě. "První poločas bych zhodnotil tak, že někteří hráči nabyli dojmu, že jsou možná lepší než hráči Bohemky a to si myslím, že byl velký omyl. Bohemka hrála daleko důrazněji, agresivněji. Bohužel jsme ve druhé půli na to herně malinko zareagovali, ale výsledkově se už na nic nezmohli. Proto zasloužená prohra 0:3," prohlásil bývalý kouč Pražanů.

Do druhého poločasu nenastoupili obránce Jakub Fulnek a nejlepší střelec uplynulé sezoně Nikolaj Komličenko. "Kdybych ho nevystřídal, zeptal bych se, proč nestřídal. Protože na střídání bylo víc hráčů a kdybych si vybral kohokoli z nich, tak asi nikoho tady nemůžu obhajovat, nepodali dobrý výkon. Proto," vysvětlil Weber stažení ruského kanonýra.

Ani dvojité střídání změnu ve druhém poločase nepřineslo. "Opticky to vypadalo, že to funguje. Bohemka vedla 3:0, musíme být realisti, nechali nás trošku se napást držení míče. Jestli si dobře vybavuju, nějakou vyloženou šanci jsme neměli, i když jsme měli tlak a byly tam nějaké závary. Z pohledu hry ano. Čekal jsem, že noví hráči přinesou větší dravost do zakončení, v tom to ale zůstalo stejné jak v první půli," konstatoval Weber.