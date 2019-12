Kozáčik ukončil aktivní kariéru, pod Guľou bude trénovat gólmany

Plzeňský fotbalový brankář Matúš Kozáčik ukončil hráčskou kariéru a stane se asistentem nového trenéra Viktorie Adriána Guľy. Po odchodu Martina Ticháčka bude mít na starosti přípravu brankářů.

"Na tuto roli se těším, je to pro mě obrovská výzva," řekl na klubovém webu Kozáčik, jenž v této sezoně nastoupil jen do dvou utkání v domácím poháru. "Již delší dobu jsem se v hlavě připravoval na to, že přijde den, kdy se má role v týmu změní. Jsem velmi rád, že mi trenér a vedení klubu nabídlo tuto možnost, kterou jsem přijal," dodal pětatřicetiletý slovenský reprezentant, který je držitelem trenérské licence UEFA i nejvyšší gólmanské licence v ČR.

Kozáčik se podílel na čtyřech plzeňských titulech, pátý získal se Spartou. Působil i ve Slavii, celkem v české nejvyšší soutěži odehrál 242 zápasů a vychytal 111 čistých kont.

"Při hledání nového trenéra brankářů jsme se společně s novým trenérem Adriánem Guľou shodli, že je Matúš ideální volbou. Zná skvěle prostředí a je obrovským profesionálem, o čemž jsme se přesvědčovali každý den. Vždy se zajímal o tréninkový proces a vše, co je s ním spojeno. Své bohaté zkušenosti teď může touto cestou předávat dál," řekl generální manažer Plzně Adolf Šádek.

"Matúše si velmi cením jako skvělého gólmana i člověka a jsem rád, že zůstává důležitou součástí Viktorie. V nové etapě mu přeji, ať ho práce především baví," prohlásil Šádek. Kozáčik je po Pavlu Horváthovi, Marku Bakošovi a Danielu Kolářovi dalším hráčem, který se v Plzni přesune z hřiště do kanceláře.

Kozáčik v roce 2002 přestoupil z Košic do Slavie. O pět let později zamířil do Sparty, odkud po třech letech odešel na Kypr do Famagusty. S Plzní podepsal smlouvu v roce 2012. Ve Viktorii se hned stal jedničkou a nechyběl u většiny plzeňských úspěchů.

Za reprezentaci od roku 2006 odehrál 29 zápasů, na Euru 2016 odchytal všechny čtyři duely. Za Slovensko naposledy nastoupil v červnové přípravě proti Jordánsku.