Krch: Ukopali jsme to se štěstím, které nám předtím chybělo

Kapitán fotbalistů Bohemians 1905 Daniel Krch pomohl pražskému týmu vítězným golem k triumfu 2:0 ve Zlíně. Šestadvacetiletý obránce si po první ligové výhře po deseti zápasech oddychnul a byl rád, že "Klokanům" tentokrát přálo i štěstí.

Bohemians čekali na vítězství v nejvyšší soutěži od loňského října, kdy venku porazili Opavu 1:0. Od té doby se trápili a přibližovali se stále více chvostu tabulky. Ve Zlíně navíc Pražané přerušili střelecký půst, který trval 479 ligových minut. "Dnes jsme protrhli střeleckou smůlu, ale hlavně jsme získali tři body, to je pro nás nejdůležitější," řekl Krch novinářům po utkání 22. kola. "Je to velká úleva, byli jsme hodně dole, tedy tam, kde jsme být nechtěli. Ale musíme pracovat dál," doplnil rodák z Tábora.

Ve 29. minutě poslal míč do sítě ve skrumáži po standardní situaci. "Měl jsem to štěstí a jsem za to rád. Šlo to do tyčky, byl tam závar, ale procedilo se to tam," popsal gólovou situaci stoper Bohemians.

Svěřenci Martina Haška přijeli po sérii nezdarů do Zlína s jinou taktikou, se třemi stopery a v hlubokém obranném bloku. "Pohlídali jsme si ze hry skoro všechno, jen mám Zlín dělal problémy ze standardních situací. Jenom v první půli tam byly tři nebezpečné," všiml si Krch. "Měli jsme za úkol si stoprocentně pohlídat zadek a dopředu využít naše rychlé hráče a hrát na brejky," odhalil něco z taktiky.

Rozestavení v zápase změnil i Zlín, který naopak přešel na čtyřobráncový systém. "Nečekali jsme to, viděli jsme to až na papíře se sestavami. Ale nebyla to pro nás tak velká změna," konstatoval Krch.

Zlínští, které vede bývalý kouč Bohemians Roman Pivarník, nejvíce tlačili v samotném závěru, ale Kamil Vacek v nastavení přidal po brejku pojišťovací druhou branku. "Ukopali jsme to, bylo to i o štěstí, které nám v předchozích zápasech chybělo," radoval se Krch.