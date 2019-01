Krmečník zatím zůstává, přestup do Belgie na poslední chvíli padl

Útočník Michael Krmenčík z Plzně do Brugg nepřestoupí. Pětadvacetiletý fotbalista, jenž je do konce sezony mimo hru po operaci kolena, sice dnes odletěl ze soustředění západočeského klubu ve Španělsku do Belgie na zdravotní prohlídku, kluby se ale nakonec podle serveru iSport.cz nedomluvily.

Bruggy měly o Krmenčíka zájem už v létě, kdy údajně nabízely téměř 160 milionů korun, Plzeň ale kvůli účasti v základní skupině Ligy mistrů hráče neuvolnila. Devatenáctinásobný český reprezentant si pak v říjnu vážně poranil koleno, podstoupil operaci a sezona pro něj předčasně skončila.

Belgický celek se však o Krmenčíka ucházel i nyní a útočník dokonce odletěl do Belgie k lékařské prohlídce a jednání o smlouvě, ale z transferu opět sešlo. "Kluby se na přestupu nedohodly," citoval iSport mluvčího českého mistra Ondřeje Lípu.

Krmenčík je hráčem Plzně od roku 2011, než se ale prosadil do prvního týmu, hostoval v Sokolově, Čáslavi, Vlašimi, Ostravě a Dukle. V minulém ročníku české ligy dal 16 gólů a jako nejlepší střelec pomohl Viktorii k titulu. V tomto ročníku vstřelil na podzim sedm branek.