Legendy na odchodu? Škodu a Hušbauera chtějí v zahraničí

Fotbalisty Slavie by mohly opustit dvě dlouholeté opory, útočník a kapitán Milan Škoda a záložník Josef Hušbauer. Oba hráči jednají o novém angažmá v zahraničí a večer s týmem neodletí na soustředění do Španělska. Lídr české ligy o tom informoval na svých webových stránkách.

Škoda přišel do Slavie v lednu 2012 z Bohemians 1905 a stal se jednou z hlavních tváří červenobílých. V nejvyšší soutěži dal třiatřicetiletý útočník za tým z Edenu 77 ligových branek a je nejlepším novodobým střelcem klubu.

Se Slavií dvakrát získal ligový titul a na podzim si připsal také start ve skupině Ligy mistrů. Jinak ale většinu podzimní části příliš nenastupoval a více hrát začal až těsně před zimní pauzou, kdy se střelecky prosadil ve třech zápasech nejvyšší soutěže po sobě. Smlouva v Edenu mu vyprší v létě.

Hušbauer přišel do Slavie před čtyřmi lety od rivala ze Sparty. I on získal s červenobílými dva ligové tituly. Devětadvacetiletý středopolař odehrál za tým z Edenu 122 ligových utkání, v nichž si připsal 22 branek a 33 asistencí. V evropských pohárech včetně kvalifikací nastoupil za Slavii do 25 utkání s bilancí čtyř gólů a dvou asistencí. Stejně jako Škoda má v Edenu smlouvu do konce sezony.