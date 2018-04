Liga, nebo pohár? Slavia může triumfem pomoct Spartě

Že je druhé místo lepší než třetí? To vám potvrdí i každé malé dítě. Fotbalisté Slavie ale mohou už v létě na vlastní kůži poznat, že to tak úplně platit nemusí. Postupem do finále MOL Cupu a současným bojem o co nejlepší umístění v HET lize se totiž dostali do trochu schizofrenní situace.



Může za to postavení českého fotbalu v pořadí koeficientů důležitých pro nasazování a počet týmů z jednotlivých zemí do evropských pohárů. Pro nadcházející sezonu 2018/19 je situace následující - ligový mistr s největší pravděpodobností zamíří přímo do skupiny Ligy mistrů, vicemistra čeká náročná pouť přes předkola stejné soutěže. Třetí a čtvrtý tým nejvyšší tuzemské soutěže půjdou do předkol Evropské ligy, pro vítěze MOL Cupu je rezervované místo rovnou v základní skupině tohoto "méně slavného" poháru.



A právě tady vzniká slávistické dilema o tom, co by pro klub mohlo být výhodnější. V případě že Škoda a spol. vyhrají národní pohár a skončí zároveň druzí v lize, zamíří do kvalifikace o Ligy mistrů a výsada přímého postupu do Evropské ligy připadne třetímu týmu z HET ligy.



V ní je Slavia aktuálně druhá, pět kol před koncem sezony ztrácí na vedoucí Plzeň sedm bodů a případný titul se zdá být definitivně v nedohlednu. Cesta k alespoň nějaké trofeji se tak pro svěřence kouče Trpišovského otevírá v národním poháru, kde je ve finálovém souboji čeká Jablonec. Pro Severočechy by vítězství znamenalo účast ve skupině příštího ročníku Evropské ligy, pro Slavii však nikoliv za předpokladu, že už se nezmění její postavení v lize.



Pak by chtě nechtě musela do předkol Ligy mistrů, kde by ale v nemistrovské části mohla narazit na soupeře ze silných zemí. Nově by ji navíc čekala tři předkola místo dvou a neměla by tím pádem jisté ani to, že nakonec projde alespoň do zmíněné Evropské ligy. Proto by se pro sešívané nabízela varianta s částečným vypuštěním ligového závěru, přenecháním druhého místa v lize některému ze soupeřů a upnutím všech sil na finále MOL Cupu.



Podobný kalkul by ale logicky mohl být velmi zrádný, a proto k němu Slavia nesáhne. Jisté však je, že ve finále národního poháru řady jejich fanoušků rozšíří i hráči třetího týmu HET ligy. Tím je aktuálně Olomouc, Sparta i Liberec se však drží v těsném závěsu. Především pro ambiciózní klub z Letné by přímý postup do Evropské ligy byl po bídné sezoně plné zmaru malým zázrakem.



Slavia tak paradoxně může na dálku pomoct odvěkému rivalovi k tomu, aby alespoň částečně napravil dojem ze špatného ročníku. Skupiny Evropské ligy začínají až v polovině září, kluby nasazené rovnou do hlavní fáze tak mají v létě klid na přípravu i start tuzemské soutěže, což je značná výhoda. Finálový zápas MOL Cupu by se podle oficiálního webu poháru měl hrát 9. května. A případný triumf sešívaných v MOL Cupu bude tím pádem vyhlížen i na několika dalších stadionech. Závěr ligy by tím totiž dostal ještě větší náboj.