Ligová fotbalová asociace odložila jednání, čeká další nabídku

Ligová fotbalová asociace (LFA) řeší prodloužení smlouvy se společností Pragosport na vysílací práva na první ligu, domácí pohár a Superpohár, která vyprší za dva roky. Vedení LFA se dnes chystalo na ligovém grémiu předložit návrh nového kontraktu do roku 2024, který by vzhledem ke změně formátu nejvyšší soutěže od příští sezony přinesl více peněz. Návrh se ale nelíbí šéfovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi, podle něhož nabízí mediální agentura Médea a televize Barrandov více.

"Půl roku jsem jednal s Pragosportem v souvislosti se změnou hracího modelu od příští sezony. Chtěl bych, aby se zvýšení počtu zápasů nějak projevilo do hodnoty práv. Přestože je smlouva uzavřena ještě na dva roky, začali jsme jednat, za jakých okolností bychom mohli smlouvu otevřít," řekl na tiskové konferenci šéf LFA Dušan Svoboda.

Doplnil, že před měsícem předložil Pragosportu konkrétní nabídku a seznámil s ní kluby. "V pondělí mě kontaktoval prostřednictvím textové zprávy pan Tvrdík, že je v kontaktu se společností Médea/TV Barrandov. A že předloží nějakou nabídku," dodal Svoboda.

Tvrdík na twitteru uvedl, že navrhovaná smlouva s Pragosportem by měla ročně přinést 150 milionů korun, což označil za totální ostudu. "Chceme výběrové řízení na mediální práva. Porovnejme poměrové příjmy klubů z mediálních a marketingových práv v ČR a ve srovnatelných zemích. Zavazujeme se fotbal vysílat na neplaceném kanálu a nabízíme více peněz pro fotbal než Pragosport v současné nabídce," doplnil Tvrdík.

Podle Svobody ale šéf Slavie dosud ani náznakem neřekl, o kolik by Médea nabízela více. Na ligovém grémiu dnes pouze vystoupil další člen představenstva Slavie a zároveň předseda kontrolního výboru LFA Tomáš Bůzek.

"Vystoupil s tím, že Médea by chtěla připravit nabídku. To je super zpráva, já jsem nadšený. Je vždy lepší, když jsou nabídky dvě než jedna. Stáhl jsem tedy bod z programu a domluvili jsme se, že dáme prostor panu Bůzkovi, aby nabídku zpracoval," uvedl Svoboda.

Nechtěl komentovat, zda souhlasí Tvrdíkem zmíněných 150 milionů. "Je to ještě o nějakém podpisovém bonusu, souvisí s tím ještě nějaké další věci. Říct, jestli 150 milionů souhlasí, nebo ne, to se nedá říct. Je to jen část té nabídky," uvedl Svoboda.

Jasno by chtěl mít co nejdříve. "Chci to mít vyřešené v horizontu pár týdnů. Chci mít jasno, jak to dál s televizním schématem bude," dodal Svoboda.

Pragosport vlastní televizní práva od roku 2014. Smlouva byla původně uzavřena na čtyři roky, ale poté byla v tichosti prodloužena o další dva. Spekuluje se, že roční příjem z práv činí přibližně 110 až 120 milionů korun.