Ligový debut a hned nula. Snad jsem nezklamal, řekl Markovič

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský po úterním úvodním utkání play off Ligy mistrů s rumunskou Kluží celkem v deseti případech obměnil sestavu a hlavně pro brankáře Jakuba Markoviče bylo zařazení do hry ve vršovickém derby proti Bohemians 1905 výjimečným okamžikem. Osmnáctiletý debutant mohl při jednoznačném vítězství 4:0 v 7. ligovém kole oslavit i čisté konto.

Jedničku Ondřeje Koláře šetřil kouč obhájců titulu na středeční důležitou pohárovou odvetu a Markovičovi dal prostor i před dvojkou Přemyslem Kovářem. V letní přípravě chytal dvakrát za první tým, ale nenapadlo by ho, že dostane tak brzy šanci v soutěžním utkání.

"Nějak jsem nad tím nepřemýšlel, chytal jsem za béčko a vůbec jsem se nesoustředil, že by mohl přijít debut. Přišlo to a snad jsem nezklamal. Nervozita tam samozřejmě byla, ale spíš jsem se těšil," řekl novinářům Markovič.

První náznaky, že by se mohl v lize objevit, měl ve středu. "Ptali se mě, jestli bych si to dokázal představit nastoupit v sobotu s ohledem na to, aby se Koli (Kolář) nezranil před důležitějším zápasem. Já jsem říkal, že jo. Jistotu jsem měl dva dny zpátky," prohlásil odchovanec Přerova, který přišel do Slavie přes Olomouc.

Teď bude doufat, že v budoucnu se dočká další příležitosti. "Uvidí se časem, jestli mě zase budou kluci potřebovat. Budu rád a budu se jim snažit pomoct stejně jako v sobotu. Motivuje mě to pracovat a makat dál, ať to není naposledy a dostanu víc takových šancí," doufá Markovič.

Děkoval spoluhráčům, že mu pomohli se dostat do pohody. Jednadvacetiletý záložník s reprezentačními zkušenostmi Alex Král ještě těsně před výkopem Markoviče znovu povzbudil. "Já si ani nevzpomínám, co mi řekl. Asi ať si to užiju," uvedl Markovič.

Bohemians jej v zápase vážněji neohrozili a Markovič tak sbíral hlavně centry. "Když se podíváte na statistiky Slavie v sezoně, tak chodí jedna dva střely za zápas. Ty jsou pak důležité," prohlásil mladý gólman a byl rád, že spoluhráči jiné nebezpečné situace stihli zblokovat.

"Začátek jsme měli výborný. Druhou polovinu prvního poločasu jsme trošku polevili, Bohemka cítila šanci, ale naštěstí z toho nic nebylo. Druhý poločas jsme ovládli úplně s přehledem," hodnotil zápas Markovič, jehož debut si nenechala v hledišti ujít jeho rodina.

Ani před utkáním neměl Markovič vůbec strach, že se velká obměna sestavy nějak promítla na výkonu lídra ligy. "Já jsem vůbec ty změny nevnímal, protože jsme tým, který je pokládaný z vyrovnaných hráčů, a já nevidím rozdíly, jestli hraje ten nebo ten. Dostanu před sebe deset hráčů Slavie a ti to odmakají stejně jako já," dodal.