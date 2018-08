Makali jsme jeden za druhého, řekl o těsné výhře Krmenčík

Bylo to hodně těsné. Zlín přijel do Štruncových sadů s velmi pevnou obranu a Viktoria dlouho nemohla najít recept, jak se procpat do zakončení. Nakonec se jí to ale podařilo a po brance Michaela Krmenčíka zvítězila 1:0. Plzeňský ostrostřelec hru soupeře ocenil, zároveň pochválil svůj tým, který dobývání svatyně "ševců" nevzdal a nakonec mohl oslavit úspěch. "Makali jsme jeden za druhého. Za výhru jsme rádi," hodnotil.

Plzeň přivítala v rámci 4. kola fotbalové ligy houževnatý Zlín a hned od začátku bylo jasné, že se bude muset probíjet hlubokým obranným blokem, s nímž hosté přijeli. To se sice nakonec svěřencům trenéra Vrby povedlo, branku však vsítili pouze jednu a vyhráli hubeným výsledkem 1:0.

"Musím pochválit Zlín, protože bránil opravdu dobře, v pěti lidech. Zajišťovali se a nám se tam strašně těžko dostávalo. Viz první poločas, kdy jsme vůbec nehráli náš fotbal. Druhý jsme se rozehráli a už jsem nás poznával," hodnotil Krmenčík.

Byl to právě západočeský snajpr, kdo jako jediný překonal zlínský val. A to v 77. minutě. "Já čekal na jednu příležitost za zápas a ona naštěstí přišla. Jsem rád, že jsem to nějak propálil k tyči a vyhráli jsme," radoval se.

Druhá trefa mohla z jeho kopačky přijít ještě v nastavení a pojistit těsné vedení, to se ale plzeňskému klenotu už nepovedlo. Já se přiznám, že už jsem neměl sílu a chytaly mě křeče. Viděl jsem, že jejich gólman je trochu venku, tak jsem to zkusil na zadní tyč a šlo to kousek mimo. Nemohl jsem běžet. Kdybych měl sílu, zkusím to vzít do prázdné branky, ale už jsem fakt nemohl," přiznal.

Přestože jeho tým vyhrává, moc branek zatím nevsítil. Podle Krmenčíka to ale není důležité. Je začátek sezony, takže bych tu nedělal nějaké závěry. Jsem rád, že jsme vyhráli všechny zápasy od začátku ligy. Je jedno, jestli 1:0, 3:0, nebo 5:0. Hlavní jsou tři body, které se budou počítat. Makali jsme jeden za druhého a za výhru jsme rádi," uzavřel.