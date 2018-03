Malé pražské derby v Ďolíčku odstartuje devatenácté kolo

Devatenácté kolo první fotbalové ligy odstartuje v pátek malé pražské derby mezi Bohemians 1905 a Duklou. Potkají se soupeři ze středu tabulky a Bohemians se mohou v případě výhry posunout na šestou příčku, Dukla na devátou. Utkání se bude hrát od 20:15 v přímém přenosu ČT Sport. Očekávají se opět teploty pod nulou, takže podmínky a terén nebudou ideální, a stále není stoprocentně jisté, zda utkání nebude muset být odloženo.

Bohemians mají Dukle co vracet, jelikož prohráli poslední tři vzájemné zápasy. "My u nich naposledy prohráli po vyrovnaném průběhu, ačkoliv výsledek (0:2) hovoří jasně. Dostali jsme branku ze standardní situace, pak jsme hráli s míčem a v závěru nás potrestali z rychlého protiútoku. Tým Dukly je trochu jiný, ale stále se snaží předvádět stejný fotbal," řekl trenér Bohemians Martin Hašek.

"Brankář Rada umí hrát dobře nohama. V defenzivě je zkušený Jiránek. Na krajích obrany Kušnír s Podaným, kteří umí dobře odcentrovat. Navíc jsem je ještě trénoval ve Spartě. V útoku je nebezpečný Jan Holenda, jehož fanoušci Bohemky již znají z jeho působení z minulé sezony. My ale půjdeme do derby s jasným cílem zvítězit," prohlásil Hašek, jeho svěřenci doma prohráli jen jednou z posledních deseti utkání.

Hostům se venku nedaří

Oba celky v minulém kole prohrály 0:1, Dukla dokonce v posledních třech kolech vybojovala jediný bod. V Ďolíčku se pokusí zlomit venkovní trápení z této sezony - mimo Julisku získala jen tři body a naposledy vyhrála v květnu v Teplicích.

"Bohemka hraje takový běhavý, poctivý fotbal a moc gólů nedostává. Je pravda, že také moc gólů nedávají, ale umí vyhrát 1:0 a leckdy je to odmění. V Ďolíčku je to vždycky těžké, je to takový specifický stadion, tribuny jsou blízko a diváci je hodně podporují. Ten zápas bude hodně těžký," tuší útočník Dukly Štěpán Koreš.

Náročné utkání očekává i vzhledem k podmínkám také kouč Dukly Jaroslav Hynek. "Každý zápas je těžký a v tak chladném počasí na těžkém terénu s ještě více nástrahami. Věřím, že navážeme spíše na výkon ze Zlína, dáme do zápasu srdce a zvládneme co nejlépe bodovat," řekl.