Malík o rozhodčích: Množství chyb je tristní

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Martin Malík připustil, že videorozhodčí momentálně nenaplňuje očekávání fanoušků a že chyb v první lize je v poslední době neúměrně mnoho. Přispívá k tomu podle něj i fakt, že sudí patří pod FAČR, zatímco technologicky má projekt videa na starosti Ligová fotbalová asociace (LFA). Malík by to rád sjednotil a zasadit se chce i o proškolení dalších rozhodčích. Ke změnám v komisi rozhodčích či dokonce k jejímu odvolání ale momentálně nevidí důvod.

"Samozřejmě je jasné, že videorozhodčí aktuálně nenaplňuje očekávání fanoušků, kteří si pochopitelně představovali, že chybovost bude nulová a úspěšnost stoprocentní. Tady je zapotřebí vzít v potaz to, že je to vždy o lidském faktoru, uvnitř přenosových vozů sedí jen lidé. Dochází k celé řadě situací, které jsou pro ně nové, které neměli možnost si nacvičit. K chybám dochází stejně, jako k nim dochází v zahraničí. Samozřejmě je tristní to množství chyb," řekl Malík na setkání s novináři.

K chybám podle něj přispívá několik věcí, z velké části to, že rozhodčí spadají pod FAČR a video pod LFA. "Nevím, jestli je to největší problém, ale určitě jedna z věcí, která samozřejmě způsobuje enormní chybovost, které v tuto chvíli čelíme. S kolegy z LFA jsme ideu, že bychom měli sjednotit používání VAR, dosáhnout všech osmi utkání kola a tak dále, několikrát otevřeli na ligovém výboru. Pochopitelně základním prvkem, který ovlivňuje, jak to nakonec dopadne, jsou vždy finanční prostředky. Budeme teď usilovat o to, abychom tento cíl mohli naplnit. Bavíme se o částce někde pod 30 miliony korun ročně," odhadl Malík.

Nasazování sudích na utkání v uplynulých dnech čelilo kritice. Podle Malíka komisi omezuje fakt, že pro práci s videem je v současnosti proškoleno jen 14 rozhodčích. "V oblasti těch nominací to není vždy tak jednoduché, jak to zvenčí vypadá. Někteří rozhodčí jsou zraněni, někteří v trestu. To jsou všechno věci, které musí brát komise v potaz. Není to o tom, že by komise některé věci dělala bezhlavě," upozornil šéf FAČR.

Proto se chce zasadit o to, aby byli doškoleni pro práci s videem další sudí. "Zcela jednoznačně je to priorita. Jsme připraveni do toho investovat peníze, které jsou s tím spojené. Samozřejmě je to o dostupných zápasech, v nichž mohou být sudí doškoleni. Musíme to zvládnout skutečně rychle, protože všichni víme, že LFA plánuje od jarní části rozšířit počet zápasů pod videem na pět. Připravujeme i školení pro videorozhodčí, aby byli lépe připraveni na situace, které mohou na hřišti nastat," řekl.

Změny v komisi rozhodčích, kterou vede Jozef Chovanec, nepovažuje za nutné. "Nemohu mluvit za celý výkonný výbor, který bude příští týden a určitě se bude i touto problematikou zabývat. Za sebe řeknu, že v tuhle chvíli za mě nejsou změny v komisi rozhodčích na pořadu dne. Spíš se chci zaměřit na to, jak zlepšit práci komise a podmínky pro rozhodčí tak, abychom eliminovali chyby. To je pro mě priorita. Až kdyby se to nezlepšilo, pak je třeba z toho vyvodit důsledky," uvedl Malík.

Odmítl, že by komise rozhodčích byla řízena místopředsedou FAČR Romanem Berbrem. "Jedna věc je důvěryhodnost, druhá praktický vliv. Nedomnívám se, že Roman Berbr má jakýkoli vliv na komisi rozhodčích," dodal Malík.