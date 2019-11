Malíka trápí chyby rozhodčích, Chovanec má ale důvěru

Předsedu Fotbalové asociace ČR Martina Malíka trápí chyby sudích, které v poslední době poznamenaly první ligu. Šéf komise rozhodčích Jozef Chovanec ale má nadále důvěru. Podle Malíka přispívá k napjaté atmosféře okolo sudích i fakt, že veřejnost nebyla dostatečně informovaná o změnách výkladu protokolu pro videorozhodčího. Proto se na českých stadionech budou promítat videoklipy od UEFA, které mají fanouškům použití technologie lépe vysvětlit.

"(Rozhodčí) je jedna ze zásadních věcí, která mě poměrně zaměstnává. Pravidelně docházím na zasedání ligového výboru, kde se tématu intenzivně věnujeme. Samozřejmě se scházím i s předsedou Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušanem Svobodou a hledáme nějaká řešení. Jak okamžitá, tak dlouhodobá. Bavíme se o společném postupu v oblasti videorozhodčího (VAR), připravujeme memorandum mezi asociací a LFA o společném postupu v této věci. Bavíme se i o systémových opatřeních směrem k rozhodčím v Česku," řekl Malík novinářům.

Změna v čele komise rozhodčích podle něj ale není aktuální. "Samozřejmě solidní fungování komise rozhodčích je nutností nejen pro fotbalovou asociaci, ale i pro ligové kluby a pro celý fotbal v Česku. Nechtěl bych ale říkat, zda se o něčem bavíme nebo ne. To není na pořadu dne. Jozef Chovanec má v tuto chvíli naši důvěru," uvedl Malík.

Chce se zasadit o řadu opatření, jak výkony sudích zlepšit. "Ten proces je velmi komplexní. Od doškolování, připravenosti rozhodčích, přes jejich dostatek a celou řadu dalších věcí. V okamžiku, kdy se někdo dopustí chyby, nebo nedej bože chyb opakovaně, musíme být z toho schopni vyvodit citelné tresty. A s tím množství rozhodčích souvisí. V tomhle ohledu došlo na naší straně k podcenění, této problematice jsme dlouhodobě nevěnovali pozornost," připustil Malík.

"Témat, kde je potřeba sáhnout k progresu, je prostě celá řada. Patří k tomu i VAR, jeho využívání a nasazení do všech ligových zápasů. Nemáme recept, který situaci dokáže vyřešit zítra, ale musíme se shodnout na postupných krocích, aby se situace zlepšovala," dodal Malík.

Chápe, že veřejnost v poslední době rozladilo nepříliš jasné používání videa, které v lize asistuje u poloviny z osmi utkání kola. "Protokol týkající se videorozhodčího se nějakým způsobem v čase vyvíjí a tady cítím určitý dluh vůči české veřejnosti. A to nejen vůči té nejširší, ale i vůči fotbalovým klubům. Mám pocit, že změny nejsou dobře komunikovány. Z toho pak vyplývá i to, že mnohdy i samotní zaměstnanci některých klubů mají pocit, že VAR nebyl použit v souladu s tím, jak by použit být měl. Je to věc, kterou diskutujeme a budeme se jí zabývat," prohlásil Malík.

Poukázal na videoklipy, kterými UEFA fanouškům vysvětluje, kdy a za jakých okolností se VAR používá. "Už jsme UEFA požádali, abychom materiál dostali k dispozici. Samozřejmě ho počeštíme a chceme ho používat i na českých stadionech tak, abychom přinesli osvětu. Očekávání fanoušků při zavádění systému bylo pochopitelně takové, že zmizí veškeré přehmaty a omyly, protože technika se nemýlí. Ono to ale tak není, protože pravidla k používání systému jsou velmi striktní," řekl Malík.

Podotkl, že podle aktuálního výkladu mezinárodních federací FIFA a UEFA a pravidlové komise IFAB má video do zápasů vstupovat méně než dříve. "Ten trend je zasahovat pouze v jasně daných a přesně specifikovaných a definovaných situacích. Je to s ohledem na to, aby rozhodčí nepřistupovali k rozhodování a řízení zápasů s vědomím, že mají v zádech VAR, který je případně opraví," podotkl Malík.