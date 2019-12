Matějovský: když se Kangovi nepískne faul, běhá jak srna

Kapitánovi fotbalistů Mladé Boleslavi Markovi Matějovskému se nelíbilo chování cizích sparťanských hráčů v utkání 19. kola první ligy, které Letenští vyhráli 5:2. Podle bývalého hráče Letenských spoustu věcí přihrávali. Jako příklad uvedl záložníka Guélora Kangu, který se okamžitě zvedl z trávníku jako srnka, když na něj rozhodčí neodpískal faul.

"Těžko se mi to hodnotí, ještě jsem hodně v emocích. Viděl jsem tam spoustu sporných momentů a většina z nich byla proti nám. Jak jsem to viděl ze hřiště, většina cizinců Sparty z mého pohledu spoustu věcí přihrává, ať už je to Kanga, Mandjeck nebo Plavšič. Tady se jim to píská. Samozřejmě to nechám na posouzení ostatních, ale spousta těch zákroků nebyla tak vážných," řekl novinářům Matějovský.

"Několikrát jsem viděl Kangu, kdy lehnul. Pak viděl, že z toho nic není a najednou běhal jak srnka. Když sudí tohle píská, tak se dostane pod tlak a na hřišti je to pak hodně složité," prohlásil sedmatřicetiletý záložník.

Nepřímo s ním souhlasil i jeho trenér Jozef Weber. "Nechci si kazit hloupou větou dojem z vynikajícího utkání, ale na hřišti byli lidé, kteří tempu ani kvalitě utkání nestačili," uvedl Weber.

Sporná byla podle Matějovského i akce z 54. minuty, kdy Kanga vstřelil rozhodující gól na 3:2. "Chtěl bych se na to podívat. Reklamoval jsem to u rozhodčího, protože mi Plavšič při dlouhém balonu přišel v ofsajdu. Náš hráč musel jít do skluzu, aby to odvracel a z toho byl zisk Sparty. Jsem hodně v emocích. Uvidíme zítra, možná na to budu koukat jinak," konstatoval Matějovský.

I ve druhém vzájemném utkání v sezoně padlo sedm branek. První duel Středočeši doma vyhráli 4:3. "Bylo to hodně ovlivněné začátkem. V úvodních osmi minutách nám tam zapadly dvě moc hezké střely od sparťanů. Pak je to samozřejmě složité. Potom jsme se zvedli a do konce první půle jsme byli malinko dominantnější. Podařilo se nám snížit. Ve druhé půli jsme vyrovnali, ale vzápětí jsme dostali gól na 2:3," řekl někdejší hráč anglického Readingu

"Pro diváka to musel být velmi zajímavý zápas. Bohužel pro nás dopadl špatně. Sparta to dneska zvládla. Nebylo to jednoduché utkání, ale nemyslím si, že výsledek odpovídá dění na hřišti," uvedl Matějovský, který na Letné působil mezi lety 2010 až 2016. V roce 2014 oslavil se Spartou double za triumf v lize a domácím poháru.

Také proto se při střídání v 87. minutě dočkal potlesku diváků. "Prožil jsem tu spoustu let a na klub samozřejmě nezapomenu. Mám to tady rád stejně jako fanoušky. Jakmile jsem na hřišti jako soupeř, tak chci zvítězit. Nejinak tomu bylo dneska. Lidem poděkuju za to, že mi zatleskali, ale dneska jsem sem přijel s tím, že by klidně mohli nadávat, kdybychom jim vzali nějaké body. To se bohužel nepovedlo," mrzelo Matějovského.