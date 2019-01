Matoušek zpátky do Příbrami? Starka se dohodl se Slavií

Prezident fotbalistů Příbrami Jaroslav Starka potvrdil, že je předběžně domluvený se Slavií na případném návratu svého odchovance Jana Matouška na hostování, pokud si mládežnický reprezentant nevybojuje v Edenu pevné místo. Možnost uvolnit talentovaného útočníka už předtím naznačil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

"Jsme domluvení se Slavií na příchodu Matyho (Matouška), pokud to bude vypadat, že tam nebude hrát. V takovém případě by se k nám zhruba deset dní před startem jara připojil," řekl Starka pro klubový web.

Dvacetiletý Matoušek je příbramským odchovancem a v minulé sezoně měl velkou zásluhu na postupu z druhé ligy, když s 11 góly patřil k nejlepším střelcům soutěže. Dařilo se mu i v první lize a během prvních šesti kol zaznamenal čtyři branky a tři asistence.

Svými výkony si řekl o přestup do Slavie, která za něj údajně zaplatila 40 milionů korun, což je historicky nejvyšší částka mezi českými kluby. Původně měl zůstat v Příbrami hostovat, ale kvůli marodce si ho tým z Edenu stáhl už v září. Jenže ve Slavii se Matouškovi nepovedlo napevno prosadit do sestavy. V lize za ní odehrál jen 240 minut, v Evropské lize pak 176 minut a dal jeden gól. Nyní bude na soustředění ve Španělsku bojovat o větší šanci, jinak se pokusí opět dostat do formy v Příbrami.

"Padla nějaká doba hájení v uvozovkách. Musí si vydupat svoje místo na slunci. Absolvuje oba kempy a uvidíme, kam se propracuje. Pokud do užšího kádru, tak by zůstal. Pokud by to vypadalo, že vytížení nebude takové, tak by pro něj bylo dobré mít trvalou praxi. Tak jsou majitelé klubů domluveni," řekl Trpišovský před odletem Slavie do Španělska.