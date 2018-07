Měl jsem motivaci navíc a povedlo se to, řekl Hořava

Plzni se v prvním zápase nové sezony dlouho nedařilo, na hřišti Dukly se nemohla skoro sedmdesát minut střelecky prosadit. Změnil to až Tomáš Hořava, který přišel na hřiště až ve druhém poločase. Svojí přesnou střelou nastartoval rychlý obrat, střídání se tak trenéru Pavlu Vrbovi povedlo.

V minulé sezoně patřil ke klíčovým postavám Západočechů a téměř každý zápas začínal od začátku. Tentokrát ale dostala přednost nová posila Roman Procházka. "Každý hráč chce nastupovat od začátku, to platí i pro mě. Když jsem šel na hřiště, měl jsem motivaci navíc. Jsem rád, že se to povedlo a přispěl jsem k tomu, že jsme zápas otočili," řekl Hořava novinářům.

Po svém nástupu na hřiště se hra Plzně zlepšila, sám pak vyrovnával v 69. minutě. "Kuba Řezníček mi to dobře sklepl, já jsem se na tu ránu hodně soustředil a vyšlo to dobře," popsal Hořava. "Samozřejmě, když člověk jde na hřiště a pomůže týmu gólem, tak je to super," přidal rodák z Brna.

V prvním poločase to vypadalo, že by se hned v prvním utkání mohlo zrodit překvapení. Po vedoucí trefě Dukly se Viktoria nemohla dostat do vyložených příležitostí. "Od začátku jsme se snažili hrát kombinačně, byli jsme lepší. Ale z vlastní chyby jsme bohužel poslali Duklu do vedení a dostali ji na koně. To pro ně bylo velké plus, my jsme pak dobývali bránu, měli několik příležitostí," uvedl Hořava.

Tři body na úvod nového ročníku považuje za hodně cenné i vzhledem k vývoji zápasu. "Hráli jsme venku, Dukla ukázala, že je to nepříjemné kombinační mužstvo, tady to bude mít každý těžké. Jsme rádi, že jsme vyhráli. To, že jsme to otočili, je ještě bonus," konstatoval plzeňský středopolař.

"Máme dobré mužstvo, hrajeme dlouho spolu. Když takhle budeme pokračovat, bude to pro nás dobrá sezona," dodal dvanáctinásobný reprezentant.