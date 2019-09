Mešanovič o parťákovi: S Komličenkem jsme jiný tým

Dvěma góly a asistencí pomohl útočník Muris Mešanovič fotbalistům Mladé Boleslavi v 9. ligovém kole k vysoké domácí výhře 6:0 nad Příbramí. Dvěma brankami se do statistik zapsal i jeho parťák z útoku Nikolaj Komličenko. Mešanoviče mrzí, že se nejlepší střelec minulého ročníku nedočkal vysněného přestupu, ale na druhou stranu je rád, že čtyřiadvacetiletý Rus u Středočechů zůstal.

"Trošku je mi líto, že po takové sezoně neodešel, ale na druhou stranu jsem strašně rád, že zůstal, protože s ním jsme jiný tým a daří se nám daleko víc. Určitě je pro nás lepší, že zůstal," řekl novinářům Mešanovič. Komličenko v uplynulém ročníku vstřelil rekordních 29 branek a vedení Středočechů s jeho letním odchodem počítalo, nakonec se ale se žádným ze zájemců nedohodlo.

Proti Příbrami útočné mladoboleslavské duo ukázalo, čeho je schopné a podílelo se na vyrovnání nejvyššího výsledku v sezoně. Stejným poměrem ve třetím kole rozdrtil Jablonec doma Slovácko. Mešanovič se v sedmi ligových zápasech v sezoně trefil šestkrát a s Jakubem Plškem z Olomouce se dělí o druhou pozici mezi kanonýry. O gól lepší je pouze Komličenko.

"Půl roku hrajeme spolu a snažíme se pomáhat jeden druhému, což je na hřišti vidět. Daří se nám. Doufám, že takhle týmu pomůžeme, protože kluci nám připravují šance a na nás je, abychom je zúročili," uvedl devětadvacetiletý Bosňan.

Po deseti minutách otevřel z penalty skóre a v 63. minutě zvýšil na 5:0. O deset minut později přihrál ve vápně volnému Buchovi, který taktéž zaznamenal druhý gól v utkání a stanovil konečný výsledek.

Středočeši se díky výhře posunuli na třetí místo v tabulce. "Spokojenost, nevěděli jsme, jak to po reprezentační pauze bude vypadat. Vždycky je to po té pauze všelijaké. Zvládli jsme to výsledkově, ale ne tak herně, ale samozřejmě obrovská spokojenost," prohlásil Mešanovič.

"V prvním poločase jsme nebyli tak dominantní, jak bychom chtěli. Bylo tam dost děr a Příbram měla nějaké náznaky, ale ubránili jsme to. Ve druhém poločase toho neměli tolik a zvládli jsme to," konstatoval někdejší hráč Jihlavy či Slavie.

Mladá Boleslav vyhrála první poločas 3:0. "O přestávce jsme se nabádali, abychom si pohlídali začátek druhé půle, protože víte, jak to je. Můžeme dostat gól a trochu se to zvrátí. To jsme nechtěli dopustit. Po čtvrtém gólu jsme to chtěli dohrát a jsem rád, že jsme přidali ještě dva góly," řekl Mešanovič.

Mužstvo trenéra Jozefa Webera doma naplno bodovalo i v pátém ligovém duelu v sezoně, venku si však ze tří utkání připsalo pouze bod. První venkovní triumf si Středočeši pokusí připsat ve středu, kdy se v dohrávce čtvrtého kola představí na hřišti čtrnáctých Teplic. V květnovém utkání nadstavbové části soutěže zvítězila Mladá Boleslav na Stínadlech 8:0.

"Doufám, že už to teď ve středu otočíme. Nevím, čím to je, že se nám venku nedaří, protože minulou sezonu se nám tam dařilo. Doufám, že co nejdřív na tu vlnu najedeme i venku a budeme získávat body i tam," uvedl Mešanovič.