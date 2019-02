Mlsna rezignoval na členství v komisi rozhodčích

V komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR končí Petr Mlsna. Zástupce Ligové fotbalové asociace dnes rezignoval kvůli tomu, že nesouhlasí se směřováním komise pod vedením Jozefa Chovance, který loni v létě nahradil Michala Listkiewicze, jemuž Mlsna dělal místopředsedu.

"Je to pravda, rezignaci jsem předal předsedovi LFA a řediteli ligy. Rezignoval jsem z etických důvodů," cituje Mlsnu server iSport.cz. "Do fotbalových struktur se vracejí lidé spojení s opileckou kauzou či korupčními aférami z minulých let. Fotbal dělám pro radost a nesouhlasím s tím, kam směřuje. S takovými věcmi nechci být spojován," dodal.

Jde už o druhou změnu v komisi za posledního půl roku. V říjnu byl odvolán Roman Hrubeš, který byl prý spolu s Mlsnou v opozici vůči ostatním členům. Čtyřicetiletý právník Mlsna byl v komisi od července 2016. Náměstek ministra vnitra, který byl v roce 2012 i ministrem bez portfeje, v minulosti působil jako sudí v druhé lize. Protože byl Mlsna členem za ligu, o jeho nástupci bude rozhodovat Ligová fotbalová asociace.