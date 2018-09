Musíme být stále nohama na zemi, nabádá zlínský Poznar

Fotbalistům Zlína se pod novým trenérem Michalem Bílkem mimořádně vydařil vstup do sezony. Po výhře v dnešním sedmém kole nad Příbramí mají Ševci na svém účtu už šestnáct bodů a momentálně jim patří čtvrté místo v tabulce. V posledních třech zápasech Zlín vyhrál, vstřelil soupeřům osm branek a žádnou neinkasoval.

"Fotbal nás nyní baví. Musíme ale zůstat nohama na zemi. Je pořád začátek soutěže. Nesmíme usnout na vavřínech. Musíme hrát to, co nás zdobí. Lidem se naše výkony líbí, nám taky. Máme z toho dobrý pocit," řekl novinářům útočník Tomáš Poznar, který je se třemi góly druhým nejlepším střelcem týmu.

O jednu branku více dal jeho spoluhráč na hrotu útoku Jean David Beauguel. Tato dvojice tvoří hlavní útočnou sílu Zlína a příbramský trenér Josef Csaplár si jen po dnešní prohře 0:3 jen na tiskovce posteskl, že tyto dva hráče soupeři závidí.

"Hra s Beauguelem mi maximálně vyhovuje. Je dobrý hráč i fantastický kluk. Kolikrát na něm vidím, že mi přeje úspěch více než sobě. Líbí se mi jeho charakter i povaha. Je číslo jedna na hrotu útoku a těžíme z jeho práce. Ještě k tomu sám přidává góly," poznamenal Poznar, který po úniku ve druhém poločase mohl svou akci sám zakončit. Všiml si ale na levé straně nabíhajícího Beauguela, kterému ještě přihrál. Branka z této akce nepadla.

"Chtěl jsem, aby dal hattrick. Tlačil jsem očima jeho ránu do sítě. Škoda, že se to nepovedlo," usmál se Poznar, který přiznal, že měl po vysoké výhře v minulém kole v derby na Slovácku obavy z dnešního zápasu.

"Museli jsme se nachystat na toto utkání hlavně v našich hlavách. Po dobrém výkonu na Slovácku zaznělo hodně chvály na trenéra i na nás hráče. Což svádí k podcenění. K tomu naštěstí dnes nedošlo. Makali jsme až do poslední minuty," dodal zlínský útočník, který dnes vstřelil úvodní branku Zlína.

"Čekali jsme na první gól. Byli jsme rádi, že přišel tak brzy a uklidnil nás," dodal Poznar, který svou trefu hlavou považoval za hodně šťastnou. "Jak na mě letěl centrovaný míč, tak jsem čekal od brankáře Švengera. Proto jsem se zpevnil. Než jsem se pořádně zorientoval, tak balón doletěl od mé hlavy vysokým obloučkem do sítě. Neměl jsem čas mířit," popsal Poznar svou gólovou trefu.

Po získání třígólového náskoku bylo do poločasu o výhře Zlína rozhodnuto. "V přestávce jsme se nabádali, abychom nepolevili a pokračovali ve výkonu z první části zápasu. Jsme rádi, že máme před reprezentační přestávkou šestnáct bodů. Máme klid připravit se na další zápasy. Chceme v v naší hře pokračovat. Trenér nám už několikrát připomenul, že pokud polevíme, tak se nám to dvakrát vrátí. Uvidíme, jak na tom budeme před další ligovou přestávkou," dodal útočník, který je ve Zlíně na hostování z Plzně do konce sezony.