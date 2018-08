Musíme jít nahoru po schodech, ne výtahem! Zdůrazňuje Páník

Jedná se o největší dosavadní překvapení letošního ročníku FORTUNA:LIGY. Baník, který se zachránil v minulé sezóně v nejvyšší fotbalové soutěži až na poslední chvíli, atakuje letos vrchní příčky tabulky. Po čtyřech kolech má na kontě devět bodů a je čtvrtý za suverénním triem Slavia, Plzeň, Sparta. Kouč Ostravy Bohumil Pánik ale krotí euforii. Jeho svěřenci se vidí ve skupině o titul, on je však brzdí a říká, že nahoru se musí po schodech, nikoliv výtahem.

Před duelem s Bohemians si ostravský trenér přál, ať si ze dvou posledních zápasů odvezou jeho svěřenci čtyři body, nakonec jich berou do Ostravy o dva víc. "Ideální scénář!" pochvaluje si Pánik. Baník je tak rázem čtvrtý za triem Slavia, Sparta a Plzeň, kteří doposud ještě nezaváhali. Kdo by to byl do ostravského celku řekl, že bude atakovat nejvyšší příčky, zvláště poté, co si příslušnost v nejvyšší soutěži udržel až v posledním kole.

"Čtvrtého místa si velice vážíme. Mužstvo prošlo hodně změnami a stále se ještě sehrává. Věřím, že ještě půjdeme nahoru, až nabereme sebevědomí hlavně v zadních řadách," říká pokorně Pánik, ačkoliv Ostrava inkasovala ve čtyřech kolech pouze dvakrát. V útoku problém není. K nestárnoucímu Milanu Barošovi, jenž se hattrickem podílel na polovině gólů svého týmu ve FORTUNA:LIZE se přidávají i bratři Šašinkové, kteří zařídili výhru na Bohemians. "Mám z nich radost. Vrátili se nám z hostování, potenciál v Ondrovi je veliký, Jakub má zase velké fyzické předpoklady. Když se s ním někdo srazí, tak je to jak s parním válcem," usmívá se ostravský trenér.

Právě mladé hráče musí Pánik v šatně krotit. Po třech výhrách vidí Ondřej Šašinka rázem Ostravu ve skupině o titul. Přehnané sebevědomí by mohlo ostravským fotbalistům více spíš ublížit než pomoci. "Ondra je mladý a mládí vpřed. Jsem rád, že má pozitivní pohled na fotbal, já hráče vždy raději trošku přibrzďuji a říkám jim, že musíme jít nahoru po schodech a ne jet výtahem," zdůrazňuje 61letý kouč.

Pánik má být proč pozorný. Na Bohemians přišel po půlhodině hry o Milana Baroše, který musel odstoupit kvůli nakopnutému lýtku a bolest se postupně přenesla až do achillovky. Jak dlouho bude mimo, se neví. "Co vydržel, to vydržel, a teď uvidíme, jak bude vypadat," konstatuje Pánik. Trenér z Ostravy je za body z venku rád, protože doma je na podzim moc neočekává. Zvláště, když do Ostravy dorazí postupně silné trio Sparta, Slavia a Plzeň. "Co nabodujeme venku, bude velké plus pro nás. Liga je o těch třech silných týmech. Ostatní můžou hrát mezi sebou o ostatní příčky," myslí si kouč Baníku.