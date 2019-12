Na penaltu jsem jít nechtěl, přiznal Škoda.

Útočník Milan Škoda naskočil v duelu 18. ligového kola proti Karviné k 300. utkání v nejvyšší soutěži a jubilejní start oslavil v nastavení gólem z opakované penalty, kterým pojistil výhru slávistických fotbalistů 2:0. Třiatřicetiletý hráč zaznamenal 91. branku v české lize a už jen devět tref mu chybí ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Škodu však trápí, že v poslední době nastupuje jen sporadicky.

"Jsem šťastný, že mám tolik startů. Zvládl jsem to ve dvou klubech - v Bohemians a ve Slavii. Ve Slavii mám přes 200 ligových startů, takže jsem fakt rád. Je to hezké," řekl novinářům Škoda.

Do hry naskočil v 56. minutě a před penaltou neproměnil několik šancí. "Hlavně mě mrzela ta střela (do břevna), dal jsem to moc nahoru. Pak jsem šel z boku sám, chtěl jsem gólmana nejdřív přehodit, ale on furt stál. Tak jsem to chtěl dát kolem něj a on to vyrazil ramenem. Bylo tam docela dost situací na to, že jsem hrál asi přes půl hodiny," podotkl Škoda.

Gólu se dočkal až ve třetí minutě nastavení, penaltu přitom původně nechtěl kopat. "Na penaltu jsem vůbec nechtěl jít, kdyby mi Kúdy (Ondra Kúdela) nedonesl míč, že mám jít, tak bych na ni určitě nešel. Chtěli, abych si dal gól, měl jsem 300. start, tak asi abych si to dobře pamatoval," uvedl.

"Jinak by mi to bylo blbé vůči Sukovi (Součkovi), který kope penalty normálně. Zeptal jsem se ho, jestli mu to nevadí. Říkal, že ne, takže v pohodě," doplnil Škoda.

Pokutový kop se kvůli předčasném vběhnutí Ibrahima Traorého opakoval a Škoda i podruhé nezaváhal, byť v obou případech zvolil stejnou stranu jako brankář Martin Pastornický a gólman si na míč pokaždé sáhl.

"Nejprve jsem to chtěl dávat doprostřed, ale on pořád stál. Tak jsem to chtěl dát trošku od něj, ale dvakrát si na to sáhl. Takže štěstí velké. Už jsem měl docela nervy u té první, protože jsem právě vůbec nechtěl jít kopat. Bylo to takové zbytečně na sílu, pak se to muselo ještě opakovat. Nebylo to úplně příjemné. Brankář měl taky dobré nervy," řekl Škoda.

Do stovky branek v lize mu nyní schází devět gólů, v poslední době ale moc nehraje. V nejvyšší soutěži nenastoupil od začátku od 19. října. "V posledních zápasech jsem toho moc neodehrál. Je to pro mě samozřejmě těžké, nedá se nic dělat. Jsem ve Slavii šťastný, mám to tady rád. Vždy jsem si představoval, že tu budu do konce kariéry, ale situace je taková, že nevím. To já nerozhodnu. Uvidíme, co se stane. Trenér má čtyři útočníky a hraje ten, kterého uzná za vhodného do zápasu," dodal Škoda.