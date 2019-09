Na Spartě létali plyšáci. Průběh derby nenarušili

Pražské derby mezi fotbalisty Sparty a Slavie zahájili diváci na Letné vhazováním plyšáků na trávník. Z původního protestu domácích fanoušků proti bývalým sparťanům v dresu úřadujících mistrů se nakonec stala charitativní akce, do které se před výkopem šlágru 10. kola první ligy zapojili příznivci obou úhlavních rivalů.

Sparťanští fanoušci akcí "Krysa pro krysu" plánovali plyšovými krysami, hady a prasaty zacílit na někdejší letenské hráče, především záložníka červenobílých Nicolaeho Stanciua. Rumunský reprezentant ještě do zimy hrál za Spartu, které dokonce dělal i kapitána. V minulosti prohlásil, že klub neopustí, dokud s ním nezíská trofej. Po krátkém angažmá v Saúdské Arábii ale v létě přišel jako nejdražší posila Slavie.

Její šéf Jaroslav Tvrdík vyhlásil, že Slavia přispěje za každého plyšáka na hrací ploše stokorunou na nadaci Donor (transplantační jednotka léčby leukémie dětí FN Motol). Akce "Plyšáci do Motola" se mezi slávistickými fanoušky stala velmi populární a na sociálních sítích se s hračkami fotili například tenistka Petra Kvitová či bývalí hráči červenobílých Marek Suchý nebo Tomáš Necid. Slávisté před výkopem také přes dresy oblékli speciální bílá trička s touto charitativní kampaní.

Při nástupu týmů na trávník začaly z tribun létat stovky plyšáků, které se však až k hráčům nedostaly, a pořadatelé je rychle uklidili. "Doufám, že jich až na hřiště spadlo co nejvíc, aby to šlo na dobrou věc, jak jsme to domlouvali. Myslím, že to bylo nakonec v pohodě," řekl novinářům slávistický záložník Tomáš Souček, který proměněnou penaltou nasměroval červenobílé k výhře 3:0.

"Myslím, že naše vedení udělalo fantastický krok tím, že to dostali na naši stranu a udělali z toho sbírku na dobrou věc. Sparťané se toho podle mě nějak zalekli a moc jich tam nenaházeli," dodal slávistický brankář Ondřej Kolář.

Domácí fanoušci hlavně v úvodu při každém doteku Stanciua s míčem pískali, proti rumunského záložníkovi se na tribunách objevilo i několik hanlivých transparentů a z kotle se také ozval nenávistný pokřik "Stanciu, chcípni."

"Klobouk dolů před Nicem, jak zvládl ten zápas. Nepamatuju si, že by měl někdo v lize emočně náročnější zápas. Neříkám, že byl nejlepší hráč zápasu, ale byl u prvního gólu a táhl spoustu akcí," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparťanští příznivci uráželi i další své bývalé hráče Josefa Hušbauera a Davida Hovorku. "Emoce tam jsou, já fanouškům rozumím. Tu rivalitu znám. Ale moje cesta se prostě nějak ubírá. Jsem rád, že jsem ve Slavii, tohle musím ignorovat a jít dále," konstatoval Hovorka.

"Já to mám (pískání) docela rád. Dříve jsem z toho byl docela nervózní, ale s postupem času to beru ve svůj prospěch. Užívám si to. Chtěl bych pochválit naše vedení, vzali fanouškům soupeře vítr z plachet a z jejich zbraně udělali akci pro dobrou věc," dodal Hovorka.