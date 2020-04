Na začátku působení v Liverpoolu jsem se bál vyhazovu, řekl Klopp

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp přiznal, že se na začátku svého působení ve slavném anglickém klubu obával vyhazovu. Německý kouč si nebyl jistý, zda dostane potřebný čas na přebudování týmu.

"Bylo jasné, že to nedokážeme spravit přes noc. Všichni to chtěli, ale nešlo to, takže jsem musel žádat o čas," vzpomínal Klopp v televizi Sky Sports na počátky angažmá v Liverpoolu v roce 2015, kdy musel přesvědčit majitele klubu - Fenway Sports Group - že vytvořit z týmu vážného uchazeče o trofeje bude trvat.

"Nikdy jsem během kariéry nedostal vyhazov, takže jsem s tím neměl zkušenosti, ale věděl jsem, že tady jsem na jiné úrovni, a když nebudu mít rychle výsledky, tak mě vyhodí," přiznal Klopp, jenž v Německu trénoval Mohuč a Dortmund. "Ten čas jsme ale dostali a bylo fajn, že po šesti, sedmi, osmi zápasech byli majitelé hodně pozitivní a uznali, že jdeme po správné cestě. Od tohoto okamžiku to ani na sekundu nezpochybnili," dodal dvaapadesátiletý rodák ze Stuttgartu.

Na lavičce Liverpoolu Klopp vystřídal v říjnu roku 2015 propuštěného Brendana Rodgerse a v následujících třech letech dovedl klub do tří finále: Evropské ligy a Ligového poháru v roce 2016 a Ligy mistrů v roce 2018. Všechny tři zápasy Kloppovi svěřenci prohráli, ale kouč dostal i nadále důvěru a v roce 2019 už v Lize mistrů triumfoval.

"Když jsme prohráli ta finále, myslím, že experti říkali něco jako 'pokud nevyhraje další, bude čas na změnu'. Ale v klubu tak nikdo nepřemýšlel. Majitelé nám stále důvěřovali, říkali, že když zůstaneme na této cestě, tak všechno bude v pořádku. A tak to také bylo," připomněl Klopp loňský triumf v nejprestižnější evropské klubové soutěži, který jeho svěřenci navíc potvrdili vítězstvím v Superpoháru UEFA a na mistrovství světa klubů.

Poté, co v minulé sezoně obsadil Liverpool v anglické lize druhé místo za Manchesterem City o pouhý bod, aktuálnímu ročníku "Reds" vládli. Kloppovým svěřencům stačilo získat šest bodů k zisku prvního titulu klubu v éře Premier League, když byla sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena a její dohrání je v nedohlednu.