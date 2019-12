Nadstavba ligy bude "strašně zajímavá"

Nebude, nejspíš, aspoň to tak zatím vzhledem k dominanci Slavie vypadá. Je to skoro, jako by Trpišovského svěřenci spolu se svými pronásledovateli dělali vše pro to, aby vykreslili nadstavbu jako nesmyslnou.

Měla to být bomba, měl se zvýšit počet zápasů mezi nejlepšími a měl to být boj do posledních kol o ty nejvyšší příčky a hlavně o titul. Už loňská sezona ukázala, že baráž je spíše přešlap. Atmosféra na stadionech nebyla taková, jaká se očekávala, hráči si sem tam postěžovali na náročný program. Zejména pak pochopitelně ti, kteří hráli na více frontách.

Ve sportu obecně platí pravidlo, že kdo posbírá více bodů, ten je na tom lépe, tento fakt ale postavila nesmyslně nastavená nadstavbová část naruby. Už v první sezoně, kdy byla zavedena, se totiž z postupu do pohárů radovala Mladá Boleslav, která přitom po 30 kolech skončila až sedmá. Pátá Ostrava a šestý Liberec ostrouhaly.

Fanoušci Mladé Boleslavi byli asi spokojení, ale to je tak všechno. Logika prostě hapruje. Stejně tak se nemohu zbavit otázky, proč máme prostřední skupinu, která se hraje systémem play-off? Jakou cestou se to vydáváme? Však takhle se žádná prestižní liga nehraje. Znovu se ptám, kdo o tenhle pro pár fanoušků možná zajímavý, ale jinak dost zvláštní a v některých místech objektivně nelogický systém stojí?

Letos je tu navíc jasně dominující Slavia, proto se nemůžu ubránit dojmu, že nadstavba a konkrétně Skupina o titul bude ještě zbytečnější než loni. Není totiž vůbec nereálné, že Slavia bude mít po 30 kolech náskok třeba 20 bodů. Už bez nadstavby by tak bylo o titulu rozhodnuto dlouho dopředu, k čemu pak bude těch několik zápasů navíc? Jak už jsem zmínil, ani loni nebyli fanoušci nijak nadšení ze zápasů navíc, v nichž o příliš nešlo, co teprve letos?

Abych pouze nekritizoval, musím kvitovat systém postupů a sestupů z české nejvyšší soutěže. Zde logika naštěstí zůstala zachována - jeden postup a sestup přímo, další čtyři týmy pak hrají mezi sebou baráž. Takhle podle mě má vypadat přínosná inovace - jasná, logická záležitost atraktivní pro fanoušky, zápasy o strašně moc. Tak snad bude do budoucna víc takto povedených věcí na rozdíl od výše zmíněných přešlapů.