Náš výkon je pro mě strašné zklamání, přiznal Trpišovský

Po celkem povedeném vstupu do sezony, kdy sešívaní vyhráli čtyři úvodní duely v české nejvyšší soutěži, přišel týden, na který by nejraději okamžitě zapomenuli. V úterý totiž nezvládli odvetu předkola Ligy mistrů v Kyjevě, v sobotu pak prohráli i s Jabloncem, proti kterému se jim dlouhodobě nedaří.

"Zápas se pro nás od první minuty nevyvíjel dobře po všech stránkách a taky to tak dopadlo. Musíme se početné návštěvě omluvit za výkon," řekl slávistický kouč po nepovedeném zápase 5. kola.

Slavia zklamala hlavně v útočné fázi, ve druhém poločase totiž nevyužila gólové příležitosti a Škoda navíc zahodil penaltu. "Byli jsme hrozně nekvalitní v útočné fázi. Postrádali jsme pohyb, Jablonec vyhrával spoustu osobních soubojů, výborně se pohyboval. Všude byl opticky dřív a vyhrál zaslouženě," popsal Trpišovský.

S druhým poločasem je sice trenér Pražanů spokojenější, k ideálu to však mělo ještě hodně daleko. "Dobře jsme vstoupili do druhé půle, ale zase je to o efektivitě. Když neproměníte dvě velké šance, z toho jednu penaltu, samozřejmě vám to nepřidá. Zlom pak byl druhý inkasovaný gól. Jablonec to vyřešil výborně a my hodně špatně."

Pro červenobílé začíná klíčové období, které může velkou měrou určit, jak se bude sezona vyvíjet. Slávisté potřebují nepovedené zápasy hodit za hlavu a do dalších duelů jít s čistou hlavou.

"Máme nejvyšší ambice, není vše v sezoně růžové a takovéhle momenty musíme zvládat. Samozřejmě dvě porážky během čtyř dnů jsou nepříjemné. Teď se ukáže, jak jsme doopravdy silní," naznačil Trpišovský.

Následující program sešívaných navíc není úplně nejlehčí. Před reprezentační přestávkou nejdříve zamíří do Teplic a následně doma přivítají konkurenta v boji o nejvyšší příčky, Viktorii Plzeň.