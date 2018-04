Náš výkon? Špatný. Defenziva jak v krajském přeboru, řekl Vrba

Plzni to po zimní přestávce pěkně skřípe. Ze všech jarních duelů Západočeši vyhráli pouze jednou, ve zbytku utkání prohráli nebo remizovali. Trápení pokračovalo i na hřišti pražských Bohemians, kde viktoriáni padli výsledkem 2:5. Trenér Pavel Vrba si s představením svých svěřenců nebral servítky. "Náš výkon byl špatný, Bohemians zaslouženě vyhráli" řekl po zápase.

Plzeňští hráči se nestačili v pražském Ďolíčku ještě ani pořádně rozkoukat a už prohrávali 0:3. Klokani zasadili soupeři už v průběhu prvního poločasu tři gólové rány, které zařídili Šmíd, Reiter a Mašek.

Viktoria vzápětí snížila díky vlastní brance Kociče, pak ale musela kousat další úder. Po přestávkové pauze hosté přesto vyběhli na trávník za stavu 4:2, druhou trefu Západočechů totiž zaznamenal Kopic.

"První poločas si nedovedu vysvětlit, byl to propadák. Bohemka hrála na ligové úrovni, naše defenziva byla na úrovni krajského přeboru," zlobil se Vrba.

Na stíhací závod už však Plzeňští neměli dost sil. Bohemka naopak přidala z kopačky Maška pátou branku a skóre dostalo konečnou podobu. A to i přesto, že Vrba poslal ještě před pauzou na hřiště místo Čermáka snajpra Bakoše. "Bylo to na základě toho, že jsme prohrávali 4:1 a přešli jsme do hry na dva útočníky. Nezáviselo na jeho výkonu. Prostě jsme chtěli víc podpořit ofenzivní fázi, protože výsledek byl tragický," objasnil změnu na hrací ploše pro klubový web.

Další změnu zaznamenali fanoušci Plzně v brankovišti, kde místo Kozáčika už od začátku nastoupil Hruška. Ten hned pětkrát inkasoval. "Chytal dobře v Ostravě, takže jsme mu znovu dali prostor. Nebylo to kvůli výkonnosti Kozáčika. Oba brankaři patří k hráčům, na které se můžeme spolehnout," řekl kouč viktoriánů.

Podle plzeňského lodivoda se jeho tým rozhodně neukázal na hřišti v dobrém světle. A klokani z toho mohli těžit. "Náš výkon byl špatný, Bohemians zaslouženě vyhráli. Domácí fotbalisté hráli důrazněji a celkově byli lepší. My jsme v kombinační hře byli velice nepřesní a Bohemka toho využívala," přiznal.

Viktoria tak navázala na předchozí jarní výkony a opět nevyhrála. Ze sedmi odehraných zápasů zatím triumfovala pouze jedno. Proti Bohemians zapsala ke třem remízám třetí prohru.

"Všichni víme, že podzim nám vyšel mimořádně. Měli jsme i štěstí, které třeba v některých zápasech na jaře chybělo. Bohemka ale lepší a zaslouženě vyhrála. Zápas byl o kvalitě a tu měli domácí na svojí straně," uzavřel Vrba.