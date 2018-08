Naštvaný Škoda: Kdybych penaltu dal, otočili jsme to

Mohl se stát spasitelem. Nebo alespoň tím, kdo Slavii nastartuje k obratu. Kapitán Milan Škoda však místo toho naděje svého týmu spíš definitivně pohřbil. V duelu s Jabloncem za stavu 0:1 neproměnil penaltu a sešívaní nakonec museli skousnout prohru 0:2. "Kdybych tu penaltu dal, ještě jsme to otočili. Moje chyba," smutně po zápase konstatoval vytáhlý útočník.

Slávisté si chtěli po pohárovém neúspěchu s kyjevským Dynamem spravit chuť a potěšit fanoušky alespoň ligovým vítězstvím. Do Edenu ale přijel Jablonec, který to na Slavii už léta umějí, a tak bylo hned od začátku jasné, že domácí mužstvo nečeká nic lehkého.

Prognózy se vyplnily a červenobílí museli od 44. minuty dohánět jednobrankové manko. Přestože ve druhé půli sevřeli Severočechy na jejich půlce, branku soupeře se jim nedařilo dobýt. Pak navíc přišel zřejmě zlomový moment duelu. Trávník v 61. minutě zahrál rukou a sudí Berka odpískal penaltu.

Na penaltový puntík si pustil balon kanonýr Milan Škoda a chtěl stav utkání vyrovnat. Gólman Hrubý však slávistickou hvězdu vychytal. "Bylo to špatně kopnuté, ale já jsem to takhle chtěl. Jenže brankář skočil spíše do výšky a ne k tyči. Zůstal tam rukou uprostřed a chytil to. Moje chyba," vyčítal si po zápase Škoda v rozhovoru pro klubový web.

Zároveň přiznal, že Slavii se především v úvodní pětačtyřicetiminutovce moc nedařilo. ""Hlavně první poločas nebyl dobrý, vůbec nám nevyšel. Neběhali jsme a nebyli jsme důrazní. Ztráceli jsme nesmyslně míče. Stejně to ale ve finále je tak, že kdybych penaltu dal, tak jsme to ještě otočili," přiznal, "chyběl nám pohyb a důraz."

Jablonec navíc ještě přidal druhý gól a mohl se v Edenu radovat z vítězství 2:0. Opět se tak potvrdilo, že je pro něj vršovický celek oblíbeným protivníkem. Co se dá dělat, prostě se nám na ně nedaří. Tentokrát si za to můžeme sami, nevím, jak to bylo předtím. Chybělo tomu hrozně moc," řekla sešívaná jednadvacítka upřímně.

Svěřenci trenéra Trpišovského jako první z vedoucí trojice ztratili body. Škoda ale doufá, že nebudou jediní. "Samozřejmě to je nepříjemné. Nechtěli jsme ztratit, abychom to doháněli. Věřím, že i oni ztratí."

A také vyjádřil přesvědčení, že dvě prohry v jednom týdnu Slavii nesrazí. ""Nevěřím tomu, ale stát se může vše. Myslím si, že jsme dost zkušení a dost silní na to, abychom tohle nedopustili," uzavřel.