Návrat do Plzně: emotivní zápas pro Petrželu

Patrně velmi emotivní zápas má před sebou fotbalový záložník Milan Petržela. V nedělním duelu 5. ligového kola nastoupí v dresu Slovácka v Plzni proti Viktorii, které pomohl k zisku čtyř titulů a hrál s ní Ligu mistrů a Evropskou ligu. V létě se ale šestatřicetiletý záložník vrátil do klubu, z něhož před třinácti lety zamířil výš.

"Nebude to pro mě zápas jako každý jiný," tuší Petržela, který v české nejvyšší soutěži odehrál 366 zápasů a dal 42 branek, velkou většinu za Plzeň. "V Plzni jsem odehrál skoro celou kariéru a dostal se z ní až do národního týmu," řekl klubovému webu hráč, který do Plzně přišel na začátku roku 2008 ze Sparty, která ho nechtěla.

V prvním kole letošního ročníku přispěl Petržela k nečekané výhře Slovácka na Letné 2:0. Nepřímo tak pomohl bývalému zaměstnavateli, protože sebral body rivalovi. Uspět bude chtít ale i v Plzni. "I teď budu hrát naplno a snažit se o stoprocentní výkon," prohlásil Petržela. Ale hned na to upřímně dodal: "Nevím, co se mnou návrat na plzeňský stadion udělá."

Petržela se velmi pravděpodobně na pravé straně slovácké zálohy potká tváří v tvář s pravým plzeňským bekem. A tím nebývá nikdo jiný, než David Limberský, největší Petrželův kamarád ve slavné éře klubu. Pikantnost duelu tak nebere další dimenzi i proto, že proti sobě nikdy nestáli v mistrovském zápase.

"Párkrát jsme proti sobě hráli na tréninku, takže nějaká zkušenost tam je, ale uvidíme, jak to bude vypadat při zápase. Určitě oba uděláme pro ten svůj mančaft maximum," řekl Petržela.

Zápas mezi Viktorií Plzeň a 1. FC Slovácko začne v neděli v 16:30.