Návrat Krále. Mladý stoper jde z Teplic zpět do Slavie

Obránce Alex Král je třetí zimní posilou fotbalistů Slavie. Dvacetiletý odchovanec pražského klubu přestoupil zpět do Edenu z Teplic a s lídrem první ligy uzavřel smlouvu do 30. června 2023. Opačným směrem na sever Čech zamířil na hostování na rok a půl útočník Jan Kuchta.

"Pocity jsou rozhodně pozitivní. Je to další krok v mé kariéře a obrovsky se těším, až tu budu moct vyběhnout na stadion. Na druhou stranu je to také velký závazek - ukázat, že si mě Slavia nevybrala náhodou a potvrdit to," uvedl pro slávistický web Král, který se Slavií už ve čtvrtek odletí na soustředění do Španělska.

Král je reprezentantem do 21 let a patří mezi velké talenty českého fotbalu. Do Teplic zamířil ze Slavie před necelými dvěma lety a v dresu severočeského celku si připsal 43 ligových zápasů, v nichž dal jeden gól. Zájem o něj před pár měsíci projevilo například francouzské Bordeaux.

"Je pravda, že už při odchodu ze Slavie jsem přemýšlel o tom, že by bylo hezké se sem po čase vrátit. Teď tady stojím a určitě je to příjemný pocit," uvedl Král, který působil ve Slavii od svých 13 let.

"Alex patří mezi nejtalentovanější hráče své kategorie. Občas se stane, že hráč odejde z mateřského klubu a po určité době se vrací. Díky působení v Teplicích měl možnost ve svém mladém věku získat obrovské množství zkušeností na úrovni první ligy. Udělal velký posun v kariéře a věříme, že u nás v Edenu udělá ještě větší," řekl sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Velké konkurence ve Slavii se Král nebojí. "Daleko více hráče motivuje, když má v týmu konkurenci. I pro mě je to dobře, protože musím více makat a více se snažit. Ruku v ruce s tím se i zlepšuji. V tom si myslím, že mi to do budoucna hodně pomůže a zocelí mě to," uvedl Král.

Vedle finanční kompenzace je součástí transferu také hostování jiného slávistického odchovance Kuchty v Teplicích. Jednadvacetiletý útočník na podzim hostoval ve Slovácku, celkem má v lize na kontě 36 utkání a čtyři góly, všechny v této sezoně.

"Jsem moc rád, že se povedlo na mou žádost ukončit hostování na Slovácku. Těším se do Teplic a věřím, že budu pravidelně nastupovat," uvedl Kuchta.

Už v prosinci Slavii posílili záložníci Lukáš Masopust a Petr Ševčík.