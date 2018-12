Nebýt videa, tak možná vyhrajeme, spílal jablonecký Chramosta

Jablonecký fotbalista Jan Chramosta v posledním ligovém zápase podzimu proti Slavii zastoupil karetně potrestaného Martina Doležala, v první půli však neproměnil tři šance a jeho celek ve šlágru 19. kola prohrál 0:2. Osmadvacetiletý útočník si posteskl, že video tentokrát nestálo při jeho týmu.

"Nebýt videa, tak jsme možná 1:0 vyhráli. Ale tak video tady je, víme to všichni. Bohužel to pro nás bylo špatné," řekl novinářům Chramosta.

Videorozhodčí byl v hlavní roli v 50. minutě, kdy se Chramosta střetl se slávistickým brankářem Ondřejem Kolářem a Miloš Kratochvíl doklepl míč do sítě. Jenže kvůli předchozímu faulu domácího útočníka sudí Ondřej Berka gól odvolal. "Štrejchnul jsem o něj. Asi ne tolik, aby tam ležel takovou dobu, ale trošku jsem ho trefil. Video ukázalo faul, tak asi jo," uvedl Chramosta.

Berka na videu kontroloval i ruku domácího Tomáše Holeše, po které v 18. minutě proměnil slávista Milan Škoda penaltu. "Neviděl jsem to, ale Holi říkal, že ho to nejdřív trefilo do prsou a pak do ruky. Ruce ve vápně, to je hodně diskutabilní. Vždy záleží na úhlu pohledu rozhodčího. Jednou to pískne, jednou ne. Bohužel pro nás se to pískalo. Bylo u videa víc lidí, asi se na tom shodli," poznamenal Chramosta.

Na opačné straně se naopak po ruce Tomáše Součka těsně před vápnem nepískalo. "Já si myslím, že tam byly dvě takové zablokované střely, kdy je to trefilo do ruky. Tam to zase jako ruka posouzené nebylo. Těžko se mi to hodnotí tyhle situace ohledně hraní rukou," řekl Chramosta.

V první půli měl za stavu 0:0 několik slibných možností. "Dostal jsem se do tří dobrých šancí, i v druhé půli. Myslím, že jsem to nevyhodnotil úplně špatně ty situace, ale dobře to chytil gólman nebo to zblokovali," uvedl Chramosta.

"Nebyl to šťastný den pro mě, zápas se odvíjel hlavně od mých šancí, které jsem neproměnil. Za to se klukům omlouvám. Herně jsme nezklamali, vytvořili jsme si víc šancí než Slavia, ale byli jsme vyučeni z produktivity," dodal Chramosta.