Nejdřív pochvala, teď obavy. Rada je ohledně hráčů v nejistotě

Tak produktivní rok fotbalový Jablonec dlouho nezažil. Za uplynulých dvanáct měsíců byli Severočeši druhým nejlepším týmem. Od ledna do prosince získali celkem 67 bodů, pouze pražská Slavia nasbírala o devět víc. Skvělé tažení vyneslo svěřence Petra Rady do Evropské ligy, kde v základní skupině neudělali ostudu. O hráče je zájem. Jejich trenér je pochválil, teď ho ale trápí, jaký bude mít kádr po svátcích.

Za podzimní část musel hráče pochválit. Splnili totiž všechny jeho cíle. Trenér Jablonce Petr Rada byl spokojen do posledního puntíku. "Na mužstvo jsem hrdý. Celý rok 2018 jsme odehráli velice kvalitně," dmul se pýchou Rada, který dovedl severočeský klub i do premiérové účasti v základní skupině Evropské ligy. "Poděkoval jsem jim za ní, protože si to zasloužili," prohlásil spokojeně.

Aby také ne. Jablonec ostudu vysloveně neudělal, i když góly v závěru v kazašské Astaně či francouzském Rennes ho nakonec stály postup ze skupiny. Nicméně dvěma remízami a především výhrou v posledním kole Evropské ligy na půdě ukrajinského Kyjeva pomohl národnímu koeficientu než "nejlepší tým", kterým každoročně disponuje pražská Sparta.

Potvrdili vzestup

Severočeši zakončili podzim na čtvrtém místě. Rada si může odškrtnout další splněný cíl. "Máme tým na to, abychom hráli o špici. Vyhráli jsme některé těžké zápasy. Kvalitu máme, hráči jsou tak nastaveni. Chceme a budeme chtít hrát furt dopředu," obhajoval jablonecký kouč postavení svých svěřenců tím, že se nejedná o náhodu.

Jablonečtí se prezentovali útočným fotbalem. "Dali jsme 38 gólů. To je dost ne? Víc dala pouze Slavia," liboval si Rada po skončení podzimu, který zakončili paradoxně porážkou 0:2 s Pražany. Účastník Evropské ligy si ale neodpustil dvě zaváhání, když prohrál s celky bojující o záchranu - Opavou a Karvinou.

Udrží hráče?

Povedený podzim ale nepřinesl pouze sklizeň v podobě úspěchu v domácí soutěži či Evropské lize. Upozornili na sebe i hráči. Nejlepší střelec týmu útočník Martin Doležal se díky osmi trefám v domácí soutěži dostal do reprezentace, záložníka Lukáše Masopusta už vzala Jablonci Slavia a výčet zdaleka nekončí. Ještě než začne přestupové období, tak se hodně mluví o dalším středopolaři Michalu Trávníkovi, který zaznamenal stejný počet branek, jako Doležal vábí hvězdné týmy. Nejvíce se hovoří o týmech z Anglie Newcastlu a Fullhamu či ruského CSKA.

Vzhledem k tomu, že Rada na podzim netočil při zápasech moc hráčů a vážně mu hrozí, že přijde o nejproduktivnější hráče týmu, tak mu s příchodem Vánoc začínají i starosti. Zatím totiž netuší, s kým na jaře vyrukuje, aby s Jabloncem uhájil skupinu bojující o titul a zejména evropské poháry a kdo mu bude střílet góly.

Ze střídačky se jich totiž v průběhu podzimu moc na hřiště nedostalo. "Oni věděli, že nastupují ti, kteří mají formu. Ti co nehrají, se samozřejmě můžou cítit ukřivdění," řekl Rada k menšímu počtu střídání v ligových zápasech. "Máme tu ale kluky na hodně vysoké úrovni. Jsou na tom velice dobře charakterově. Ani oni nezklamali, za tenhle kádr jsem hrozně rád," završil Rada. Vánoce na severu Čech budou tedy příjemné, stejně jako starosti. Buď Jablonec vydělá na prodeji hráčů, nebo může klidně pomýšlet na zopakování výsledků v domácí soutěži i v Evropě, pokud se mu podaří udržet kádr pohromadě.