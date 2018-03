Nejhorší zápas v kariéře, hlesl zklamaně po derby Kadlec

Jeho tým vedl a vše vypadalo parádně. Jak Václav Kadlec, tak celá Sparta si stále nedokáže vysvětlit, jak mohl letenský fotbalový klub ztratit poločasový luxusní náskok 3:0 po poločase. O něj však během poslední čtvrtiny 289. fotbalového derby pražských "S"přišla. Pětadvacetiletý fotbalista označil zápas za nejhorší v kariéře.

"Je to největší zklamání, co jsem zažil," řekl okamžitě Kadlec, když předstoupil před novináře po zápase, který měla Sparta výborně rozjetý, ale nakonec se musela spokojit s remízou 3:3. "Nejhorší zápas v kariéře. Bude to ve mně hodně dlouho, ještě že je teď reprezentační pauza" ulevil si vzápětí, že na 289. Derby nesmiřitelných rivalů jen tak nezapomene.

Přitom stačilo jediné. Sparta měla nejlépe rozehrané derby od jara 2014, přesto ho nedokázala dotáhnout do vítězného konce, který by ji přinesl po měsíci první ligovou výhru. "Říkali jsme si, ať neupustíme od toho, co hrajeme. Že vedeme 3:0, nemusíme pospíchat a můžeme hrát klidně. Ale hráli jsme až moc klidně," štvalo Kadlece pro klubový web.

A nejen ztráta vítězství nad odvěkým rivalem či dalších dvou bodů. Kadlec si nebral i servítky s videem, které se v zápase hojně užívalo. V prvním poločase připravilo oba celky o gól. Spartu dokonce o pokutový kop a naopak Slavii ho v závěru zápasu zařídil. Kapitán sešívaných z penalty následně srovnal na konečných 3:3. "Mně se to nelíbí. Celou dobu šel hrát fotbal bez videa a najednou se zavádí," odsekl Kadlec.

Nejen na video si stěžoval Kadlec, ale také odlišný metr hlavního sudího Pavla Královce, který nastavil na oba poločasy odlišný počet nastavených minut. "V první půli se udělá čtyřikrát video a nastaví se dvě minuty. Po přestávce nebylo ani jednou video, byly jen tři střídání a nastaví se pět minut," pokračoval dál 25letý útočník Sparty. "To není berlička pro nás, protože i tak jsme to měli uhrát, ale je to zajímavý," dodal vzápětí.

Sparta si tak dále přidělává potíže v bojích o evropské poháry. Po 21. kole je dokonce už šestá a na čtvrtou Olomouc ztrácí dva body. "Samozřejmě je to obrovská komplikace do zbytku sezóny, všichni okolo nás vyhráli," uvědomoval si Kadlec. "Z trochou nadsázky jsme mohli mít v tuhle chvíli patnáct bodů, protože jsme měli na to všech pět dosavadních zápasů vyhrát. Místo toho máme čtyři remízy," mrzelo sparťanského útočníka. Jeho tým krom úvodní výhry nad Libercem postupně remizoval na Slovácku, doma s Brnem, v Karviné a nyní se Slavií.