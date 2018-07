Nejlepší brankář ligy začal novou sezonu třemi góly

V květnu byl Miloš Buchta zvolen nejlepším brankářem sezony první fotbalové ligy, start nového ročníku mu ale nevyšel podle představ. Třikrát inkasoval od Slavie, což se mu za posledních dva a půl roku stalo teprve podruhé. Věří ale, že se z porážky 0:3 s olomouckými spoluhráči rychle oklepe.

"Tohle je samozřejmě špatný začátek pro brankáře, obzvlášť když jsem si už odvykl dostávat tříbrankové nadílky. Dnes jsem bohužel nic nechytil a Slavia byla maximálně efektivní. Ze svých čtyř nebo pěti šancí proměnila hned tři. Pro brankáře jsou tohle nejhorší zápasy," zhodnotil utkání Buchta.

Poprvé inkasoval poté, co před ním tečoval střelu Stanislav Tecl. "Věřil jsem, že to bylo z ofsajdu a že by kontrola videa mohla gól ještě odvolat. Dokonce jsem si bral balon na rozehrávku. Ale sudí pak gól uznal," litoval Buchta.

Při druhé trefě ho nachytal střelou z dálky Miroslav Stoch. "Vůbec jsem tu střelu neviděl. Posouval jsem se se Stochovým pohybem stejně jako Honza Štěrba, kolem kterého to vyletělo na druhou stranu. Možná jsem si tu střelu mohl lépe najít," připustil osmatřicetiletý gólman.

Reputaci si napravil v druhé půli, kdy Stochovi chytil jasnou šanci. Slovenský záložník mohl uklidit míč do prázdné branky, ale netrefil ho ideálně a Buchta stačil zakročit. "Měl to do prázdné branky, už si myslel, že to je gól, ale já jsem bojoval do poslední chvíle. Věřil jsem, že nás to ještě může nakopnout. Bohužel jsme pak dostali třetí gól a žádný nedali," poznamenal.

Olomouc tak doma prohrála teprve druhý z 35 soutěžních zápasů, ten předchozí byl v poháru. V lize doma padla naposledy v březnu 2016 se Spartou. "Série jednou skončit musela a pro nás je motivací to, že můžeme začít sérii novou. Nesmíme z toho dělat tragédii, Slavia je kvalitní mužstvo a aspirant na titul. Prohra 0:3 je pro nás možná krutá, ale už se musíme soustředit na další zápas," prohlásil Buchta.

"Pokud budeme chtít v dalších zápasech uspět, budeme muset být efektivnější. Chtěli bychom se ale začít měřit i s těmito týmy, protože bychom chtěli být opět v první šestce nahoře. Slavia však má trochu jiné možnosti, také je dorazila podpořit spousta fanoušků, jsou asi trošku jinde než my," řekl svitavský odchovanec.

V pondělí bude se spoluhráči sledovat los 3. předkola Evropské ligy, do kterého díky čtvrtému místu z minulé sezony Sigma zasáhne. "Zrovna nám asi bude končit trénink, tak tu chvilku zůstaneme a budeme zvědaví. Soupeře si samozřejmě nevyberete, je to los. Budeme to chtít zvládnout a zahrát si aspoň čtyři zápasy. Jestli se nám povede postoupit, to ukáže až čas," dodal Buchta.