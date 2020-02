Nejsem se sebou spokojený, hlesl Dočkal. Střídal kvůli tříslu

Kapitán fotbalistů Sparty Bořek Dočkal nastoupil k soutěžnímu utkání v rudém dresu poprvé od loňského 9. března. Návrat mu však v úvodním jarním kole pokazil Liberec, který na Letné překvapivě zvítězil 2:0. Dočkal podle vlastních slov podal stejně nevýrazný výkon jako celý tým.

"Přesně takhle jsme jaro nechtěli začít. Jsme zklamaní, výkon byl nevýrazný a na dobře hrajícího soupeře nestačil. Mrzí mě to i kvůli lidem, kterých přišlo hodně, čekali změnu k lepšímu a nedočkali se," řekl novinářům Dočkal.

"Nemyslím si, že hra neměla řád, ale výkon fakt nebyl dostatečně výrazný. Nedalo se čekat, že budeme soupeře devadesát minut přehrávat a mlít ho v jeho vápně. Liberec byl dobře připravený, my jsme měli stupňovat tlak a vytvářet si šance. Těch bylo málo, nedokázali jsme soupeře přimáčknout," uvedl jednatřicetiletý záložník.

Po jeho vystřídání v 72. minutě se mu zdálo, že Sparta měla hru pod kontrolou. Místo toho však záložník Slovanu Tomáš Malinský dvakrát udeřil z brejku. "Soupeř samozřejmě vyrážel do brejků, ale my jsme se pomalu dostávali do ustálenějšího tlaku. Pak jsme jednu situaci zahráli nezkušeně, chtěli to uspěchat a hodili rychle aut ve chvíli, kdy bylo potřeba s riskováním počkat. Sami jsme jim tu situaci nabídli, oni nás ztrestali. A když doma prohráváte, tlačíte se dopředu a soupeř má možností k protiútokům ještě víc," prohlásil Dočkal.

K vystřídání ho přinutil zdravotní stav. "Na začátku druhé půle jsem cítil, že mi tuhne tříslo a že se to dostává do fáze, kdy mi to přišlo nebezpečné. Pohybově mě to nepustilo tak, jak bych chtěl. Nebýt toho, mohl bych hrát dál," prohlásil kapitán české reprezentace.

Jinak se ale cítil dobře. Kvůli poraněné achilovce podstoupil dvě operace a za Spartu po loňském únorovém příchodu z Číny opětovně nastoupil až na konci ledna v přípravném duelu proti Ústí nad Labem. Další dva starty si připsal na soustředění ve Španělsku.

"Asi se nedaly čekat úplně zázraky, že odehraju hned první zápas fantasticky. Na druhou stranu očekávání od sebe vždycky mám. Není to tak, že bych byl spokojený s tím, že jsem nastoupil a že jsem zpátky ve hře. Nejsem spokojený se svým výkonem. Myslím si, že byl stejně nevýrazný jako ten týmový," konstatoval někdejší hráč Slavie, Liberci či Philadelphie.

V závěru utkání se z tribun ozývaly pokřiky "bojujte za Spartu" či "Jílek ven" volající po vyhazovu trenér Václava Jílka. Ke sparťanskému kouči se během utkání dostal i jeden z příznivců. "Viděl jsem to. K tomu by docházet nemělo. Lidi se dlouho snažili být pozitivní, chápeme jejich frustraci na konci. Bereme na sebe zodpovědnost za výkon a za výsledek. Že se to otočí proti jednomu člověku, to je nepříjemné pro všechny," řekl Dočkal.

Sparta se podle něj musí okamžitě zvednout. "Není jiná cesta, vždycky je důležitá reakce. Nezabřednout do krize, hned v dalším zápase ukázat, že něco takového nepřichází v úvahu. Přípravu si podle mě nikdo extra nepřipouštěl, věděli jsme, že start ligy bude něco jiného. Ale výkon bohužel přesvědčivý nebyl," uvedl Dočkal.