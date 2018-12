Nemáme důvod prodávat hráče, reaguje Vrba na kritiku

Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba označil první část sezony za jeden z nejlepších podzimů, které Viktoria zažila. Kouč úřadujících mistrů je hodně zvědavý, jak nový systém první ligy na jaře ovlivní boj o titul. Ten považuje za hodně otevřený a nevyzpytatelný.

"Myslím, že to byl jeden z nejlepších podzimů v Plzni. V lize jsme uhráli 45 bodů, což nás dostává do takové role, že bychom se do té první šestky dostat mohli," řekl Vrba novinářům po domácí výhře 2:1 nad Karvinou v 19. ligovém kole.

Cení si i vystoupení ve skupině Ligy mistrů, kde Plzeň v konkurenci Realu Madrid, AS Řím a CSKA Moskva skončila třetí a postoupila do jarní fáze Evropské ligy. "Uhráli jsme sedm bodů, to je náš historicky nejlepší výsledek v Champions League. Vydělali jsme spoustu peněz, jak celý týden píšete. My jsme asi z tohoto pohledu spokojení," uvedl pětapadesátiletý trenér.

Jeho svěřenci z druhého místa tabulky ztrácí bod na vedoucí Slavii, která má však k dobru pondělní dohrávku v Jablonci. Na trápící se Spartu má Viktoria komfortní třináctibodový náskok. "Nás to asi zavazuje k tomu, že chceme neustále Plzeň držet v co nejvyšších patrech tabulky. I když jsme regionální klub, tak přesto chceme těm dvěma velkoklubům neustále šlapat na paty a chceme být ta Plzeň, která tady je posledních deset let," konstatoval Vrba.

Na závěr ligové sezony v novém systému s nadstavbou je hodně zvědavý. "Ten poslední měsíc a půl může být hodně zajímavý a může se stát cokoliv. Dva hráči se třeba zraní a najednou to bude trošku jiné a složitější. Teoreticky v české lize může kdokoliv kohokoliv porazit. I s teoreticky slabšími mužstvy se kolikrát můžete trápit a ztratit body. Sám jsem zvědavý na konci soutěže, co budeme říkat na to, co se vymyslelo," řekl Vrba.

Chybělo mu, že Západočeši na podzim v nejvyšší soutěži nevyhrávali větším rozdílem, ale často jen o gól. "Přiznejme si, že asi všichni očekáváme, že někdy naše výsledky budou výraznější. Bohužel asi naši hráči mají radost, když se trápíme na lavičce v posledních patnácti dvaceti minutách. Měli jsme snad pouze jeden zápas, kdy jsme s Mladou Boleslaví vyhráli 6:1 a kdy ten zápas byl naprosto v klidu," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

Plzeň už s předstihem oznámila příchody několika zimních posil, například záložníka Joela Kayamby z Opavy nebo útočníka Jeana-Davida Beauguela ze Zlína. Další hráči naopak Viktorii opustí. "My už ty posily víceméně jmenovali a víme, kdo by měl s námi zahájit přípravu. Co se týče odchodů, tak tam také budeme řešit situaci, protože určitě nechceme mít v kádru 25, 26 hráčů. Chceme dát příležitost i dvěma mladším hráčům z juniorky, takže začínají jednání s kluby, agenty a hráči. Jména vám neřeknu, ale je pravděpodobné, že někdo odejde," přiznal rodák z Přerova.

Podle něj však plzeňský klub nemusí nikoho z opor v zimě prodávat. Po vážném zranění útočníka Michaela Krmenčíka se nejvíce spekulovala o odchodu slovenského záložníka Patrika Hrošovského do zahraničí. "Nám už bylo vyčítáno, že jsme neprodali Krmenčíka, ale já to beru trenérsky, možná to někdo bere víc jako byznys. My nemáme důvod teď hráče prodávat. Naopak jsme asi jediný sportovní klub, který bude danit a bude v zisku. Z našeho pohledu není důvod, abychom si zase dělali problémy s tím, že bychom měli víc peněž na zdanění. Uvidíme, jak to bude probíhat a co se bude dít," prohlásil Vrba. "S Patrikem Hrošovským jsem počítal celou dobu a počítám s ním i teď," dodal.