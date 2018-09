Není to hurá fotbal, chválí Smola nového kouče Opavy

Fotbalisté prvoligového nováčka Opavy se postupně zabydleli v Brně, kde kvůli rekonstrukci hrací plochy našli dočasný azyl. Slezané dosáhli v dnešním devátém ligové kole po výhře nad Teplicemi na sedmý bod vybojovaný v jihomoravské metropoli. Stejným výsledkem 2:0 zdolali Jablonec a bod si připsali po remíze 1:1 s Libercem.

"Jsme tady už jako doma. Říkám to ale s nadsázkou. Samozřejmě chceme hrát co nejdříve doma v Opavě, kde bude plný dům. Zápas, bude mít jinou kulisu, než tady. Dokud však budeme v Brně hrát, tak nám nic jiného nezbývá," řekl novinářům po utkání střelec první branky Opavy Tomáš Smola. Do hlediště brněnského stadionu dnes přišla pouze necelá tisícovka fanoušků. Většina z nich přijela z Opavy.

"Myslím si, že ještě se Zlínem a Libercem jsme mohli v Brně uhrát víc. Ale budeme skromní. Každý bod se počítá," dodal opavský střelec. "Měli jsme v úvodu ligy velmi těžký los a sžívali se se soutěží. Poslední zápasy už to s naší hrou vypadá, jak by mělo. Zvedáme se. Nyní máme za soupeře týmy, které jsou na naší úrovni. Musíme bodovat, to víme všichni," řekl Smola.

Jeho gólová střela po centru Matěje Hrabiny znamenala pro opavský tým velké uklidnění. "Na centr jsem si odskočil, abych trefil míč. Mohl jsem střele dát větší razanci, ale šla do protipohybu brankáře, který to měl těžké. Jsem spokojený, zápas se vyvedl podle našich představ," poznamenal.

Opava se podruhé představila pod vedením nového trenéra Ivana Kopeckého a po změně na lavičce hraje poněkud odlišným stylem. "Není to takový hurá fotbal. Za pana Skuhravého jsme si říkali, že bychom měli hrát trochu zezadu. Myslím si, že tento styl je lepší," tvrdí Smola. Největší klad vidí v tom, že tým hraje bezpečněji zezadu do útoku, kde mají hráči volnější role. "Máme od trenéra Kopeckého svolení hledat si prostory kdekoliv. A řešit útočnou fázi podle sebe. V tom je to uvolněnější," myslí si Smola.

V příštím domácím utkání čeká na Opavu zápas s Bohemians. V kuloárech se hovoří o tom, že by se už mohli Slezané poprvé představit v domácím prostředí. "Bavili jsme se na to téma. Každý z nás by si to už přál. Je ale těžké vyhodit nějaký termín. Pravděpodobně to ještě nebude možné," uvedl na tiskové konferenci trenér Opavy Ivan Kopecký.