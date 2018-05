Nervy budou až do konce, snad to zvládneme, řekl Zoubele

Jihlavští fotbalisté uhráli v Brně remízu, zachráněni ale stále nejsou. Na předposlední Karvinou mají náskok tří bodu, v posledním kole se ale střetnou spolu. Vysočině tak k záchraně nemusí stačit ani třicet bodů.

"Bod z Brna je dobrý. Ale v současné situaci nám nepomohl. Nervy budou až do posledního kola. Ve hře o dalšího sestupujícího je více týmů. Musíme bojovat do posledního kola. Zvednout hlavy a pořád makat," řekl novinářům jihlavský středopolař Lukáš Zoubele.

V jarní fázi ligy navíc Jihlava hraje velmi dobře. Dokázala porazit Slavii i Plzeň, vzhledem k větší ztrátě z podzimu je ale stále v ohrožení. "Přitom máme jarní část ligy opravdu dobrou. Prohráli jsme jen čtyři zápasy. A ani to nám pořád nestačí. Soutěž je ve spodní části tabulky vyrovnaná,"

Na hřišti Brna šlo oběma celkům o hodně, domácí museli bezpodmínečně vyhrát, aby se udrželi ve hře o udržení. "Věděli jsme, že Brno bude postupem času více nervózní a bude hru otevírat. A my budeme útočit do otevřené obrany. Jenže tolik příležitostí jsme neměli a nějaké skulinky jsme nevyužili. Soupeř hru otevřel až v závěru, kdy chodil na rohy před naši branku i gólman Melichárek," dodal Zoubele.

Jihlavského záložníka sestup Brna mrzí i vzhledem k tomu, že ve Zbrojovce chvíli působil. "Za trenéra Kotala se tady udělala skvělá práce. Dosáhli jsme na šesté místo. Je jen škoda, že to v klubu jinak vyhodnotili. A všechno rozprášili. Myslím si, že to byla chyba. Nyní se všechno nabalilo a skončilo to sestupem. Mrzí mě, že druhé největší město v republice bude bez ligového fotbalu," tvrdí Zoubele.

"Sestup Zbrojovky mě v každém případě mrzí. Nebyl jsem ale tady. Takže nevím, co situaci zavinilo. Mohu jen konstatovat, že mají málo bodů," uvedl Buchta.

V posledním kole stačí Jihlavě k záchraně s Karvinou remizovat. "Ale hrát na takový výsledek asi nejde. Musíme jít do zápasu s tím, že budeme chtít vyhrát. A nemít zbytečně svázané nohy nervozitou a tlakem fanoušků. Věřím, že se to podaří," dodal Buchta.