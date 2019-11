Nespokojený Takács: V deseti jsme měli dát gól, šance byly

K nejlepším fotbalistům Slavie v zápase 17. kola první ligy v Olomouci patřil záložník Ladislav Takács, kterému se povedl záskok za nemocného klíčového středopolaře Tomáše Součka. Třiadvacetiletého defenzivního univerzála však mrzely vlastní neproměněné šance a bezbrankovou remízu vnímal jako ztrátu, přestože obhájci titulu na Hané odehráli celý druhý poločas v oslabení bez vyloučeného Lukáše Masopusta.

"Nahradit Tomáše Součka byl náročný úkol. Pokyny jsem měl podobné jako on. Doufám, že jsem nezklamal," řekl novinářům Takács, kterého po zápase hodně chválil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Suverénní lídři tabulky z Edenu po remízách v Karviné a Opavě teprve potřetí v ligové sezoně ztratili body a zaváhali po sérii osmi ligových výher. "Těžko říct, zda můžeme být spokojeni s remízou, když jsme hráli v deseti," konstatoval Takács.

"Spíš jsme ale nespokojeni. V početní nevýhodě jsme si vypracovali dost příležitostí, abychom dali branku. Měli jsme z toho vytěžit víc," dodal bývalý reprezentant do 21 let, jenž ve Slavii hostuje z Mladé Boleslavi.

Sám byl ve třech nadějných situacích. V prvním poločase nejprve pálil z voleje těsně mimo. "Šel jsem do toho placírkou, asi jsem to měl hrát na dva doteky," litoval střely z 25. minuty.

Po změně stran mu spoluhráči naservírovali dvakrát míč na hlavu, ale brankář Aleš Mandous ho pokaždé vychytal. "Ta jedna hlavička byla stoprocentní," připustil Takács.

Pražané o poločase nedostali pokyn stáhnout se do obrany a jen v deseti hájit remízu. "V kabině jsme si řekli, že do toho půjdeme, trochu jsme tomu přizpůsobili taktiku. Myslím si, že jsme druhou půli hráli dobře, o to více mrzí ty neproměněné šance," uvedl Takács.

Ve středu Slavii čeká důležité utkání ve skupině Ligy mistrů s Interem Milán. Pokud by se nestihl uzdravit Souček, mohl by být Takács jednou z variant, jak oporu nahradit. "To já neřeším, to musí vyhodnotit trenér, ale určitá pozitiva si z tohoto zápasu vzít můžeme," dodal Takács.