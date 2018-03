Nešťastné, ale o rasismu nemůže být řeč, brání Zlín Petrželu

Terčem ostré kritiky od zahraničních hráčů se stal kouč zlínských fotbalistů Vlastimil Petržela. Po nedělním ligovém zápase s Plzní totiž v televizním rozhovoru zmínil, že inkasovanému gólu jeho týmu předcházela "hrubá chyba toho černocha". Zkušený kouč měl na mysli konžského stopera Jonathana Bijimineho, Zlín s vedoucím mužstvem tabulky nakonec prohrál 0:1.



A Petrželův výrok měl silnou odezvu na sociálních sítích. Zlínský záložník Traoré z Pobřeží Slonoviny se pozastavil nad tím, jestli je tohle v České republice normální. Hráč druholigové Opavy Joel Kayamba byl na Instagramu ještě rozzlobenější. "Rasismus na fotbalovém poli je třeba zastavit, jsem vážně zklamaný. Jak může trenér nazvat fotbalistu negrem?" divil se Bijimineho pětadvacetiletý krajan.



Zlínský celek se teď rozhodl uvést Petrželův výrok na pravou míru stručným prohlášením na klubovém webu. "V komentáři trenéra zaznělo nevhodné označení hráče Jonathana Bijimina. Musíme se však ohradit proti nařčení z rasismu. Trenér A-týmu hodnotil utkání bezprostředně v emocích a nešikovně zvolil toto označení," stojí na internetových stránkách aktuálně třináctého mužstva ligové tabulky.



Petržely se zastal i Zdeněk Grygera, sportovní ředitel "ševců". "Je to nešťastné vyjádření, ale vše jsme si ihned potom vysvětlili. Šlo o jen o nedorozumění, které nás mrzí, ale v žádném případě nemůže být řeč o rasismu," podotkl bývalý úspěšný reprezentant.



Klub se také hájí tím, že zaměstnává hráče s nejrůznějším etnickým původem, takže opakovaná nařčení z rasismu vůbec nejsou na místě. Bijimine i Petržela spolu prý vycházejí profesionálně po sportovní i lidské stránce. Obránce koneckonců od trenéra několikrát dostal důvěru nasazením v zápasech a byl i chválen.



Zlín by se teď měl zaměřit hlavně na fotbalové věci, v dosavadních pěti jarních kolech totiž získal jediný bod a klesá pořadím české nejvyšší soutěže. Na patnácté místo, které znamená sestup o patro níž, už má jen dvoubodový náskok. Po reprezentační přestávce se příští neděli navíc představí na Slavii, kde rozhodně nebude favoritem. Petržela tak má necelé dva týdny na to, aby příště už v pozápasovém hodnocení o žádných chybách raději mluvit nemusel.