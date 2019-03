Nešťastný moment pro fotbal, připustil rozhodčí Královec.

Rozhodčí Pavel Královec připustil, že šlo o nešťastný moment pro fotbal, když v dnešním utkání 23. kola první ligy mezi Bohemians 1905 a Slavií po zhlédnutí videa zrušil ve 22. minutě gól domácího Davida Puškáče a místo toho nařídil na opačné straně penaltu za zákrok z předchozí akce. Sudí prý ale nemohl udělat nic jiného a postupoval přesně podle pravidel a protokolu pro použití technologie.

"Samozřejmě je to nešťastný moment pro fotbal, je to nepopulární rozhodnutí. Pro veřejnost je to nepochopitelné. Ale bohužel jsme s tím v tu chvíli nemohli udělat nic jiného, než postupovat podle protokolu, který je daný od FIFA pro videoasistenta rozhodčího," řekl novinářům Královec po utkání, které Slavia vyhrála jasně 3:0.

Domácí se v polovině první půle po rychlém brejku už radovali z nečekaného vedení 1:0, jenže video jejich euforii rychle zmrazilo. Zhruba o 20 sekund dříve totiž domácí Daniel Krch stáhl na opačné straně ve vápně Lukáše Masopusta a Tomáš Souček vstřelil z penalty vítězný gól.

"Jelikož není posouzená situace v pokutovém území a následně z toho je rychlý protiútok a je dosaženo branky, tak tam samozřejmě není možnost přerušení utkání v nějaké neutrální zóně. Musí se podle protokolu postupovat tak, že se musí nechat dohrát akce. Samozřejmě neštěstí bylo, že došlo k dosažení branky. Na základě přezkoumání u monitoru byl následně zrušen gól a nařízen pokutový kop ve prospěch Slavie," uvedl Královec.

"Přecházet se tomu bohužel nijak nedá. Když se ta herní situace vyvine takovým způsobem, přerušení nejde. Teď si představte, kdybych útočnou akci přerušil, v tu chvíli by šli třeba tři hráči Bohemians na jednoho hráče Slavie. Já bych přezkoumal video a zjistil, že pokutový kop není. Tím bych znevýhodnil hráče Bohemians," dodal Královec.

O Krchově faulu byl naprosto přesvědčen, i když domácí stoper tvrdil, že Masopust pád přihrál. U videa Královcovi asistoval Miroslav Zelinka. "Bylo to vyhodnoceno jako pokutový kop, jako zadržení," uvedl Královec.

Připustil, že po nešťastném okamžiku musel mírnit emoce. "Samozřejmě, že po takové situaci emoce vzplanou. Museli jsme na to patřičně zareagovat. Emoce se potom přenáší z tribun na hrací plochu a od toho tam jsme, abychom nějakým způsobem zklidnili emoce hráčů," dodal.