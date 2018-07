Nestihl natočit gólovou oslavu, tak ji ukázal Jindříšek naživo

Kapitán fotbalistů Bohemians Josef Jindříšek za to pořádně vzal. Parádním volejem na začátku prvního poločasu otevřel v Ďolíčku skóre zápasu v duelu úvodního kola nejvyšší fotbalové soutěže proti Slovácku. I díky jeho trefě zvítězili Pražané 2:1. Vůdce domácích zároveň ukázal fanouškům v zelenobílých dresech gólovou oslavu, kterou nestihl natočit pro sociální sítě klubu.

Běžela desátá minuta zápasu, když se z pokutového území Slovácka nesl míč směrem od branky přímo na nohu Josefa Jindříška, který napřáhl a vůbec z první střely utkání poslal Bohemians do vedení. "Už jak jsem to trefil, tak jsem se pomalinku radoval. Sedlo mi to krásně, šlo to k tyči. Pak jen až se rozvlnila ta naše nová síť, tak jsem se rozeběhl," podotkl kapitán Pražanů. Nová gólmanská jednička hostů Michal Daněk si přitom nesáhl ještě na míč a už ho musel lovit z branky.

"Střela byla povedená samozřejmě. Kdyby se nepovedla a padl by gól, tak jsem rád za každý pokus. Tohle trénuji i na tréninku, kde mi to docela padá, tak jsem doufal, že nejsem jenom tréninkový hráč," komentoval pro klubový web svou trefu Jindříšek, který se prosadil v lize poprvé po necelých třech letech. Naposledy se do střelecké listiny zapsal v listopadu 2015, kdy se chopil exekuce pokutového kopu na Slavii.

Jindříšek přitom paradoxně nestihl natočit gólovou oslavu pro sociální sítě klubu, které se natáčely těsně před začátkem nového ročníku nejvyšší fotbalové soutěže. "Ve čtvrtek jsem nemohl. Náš mluvčí mi říkal, že jsem jim zavařil. A já na to řekl, že to všichni uvidí v originále v neděli," prohlásil kapitán Bohemians, jenž ani sám netušil se tak opravdu stane.