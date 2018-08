Nevyzrálost a křehkost. Ještě nejsme tak silní, říká trenér Ščasný

Opět to měli skvěle rozehrané a zas to nevyšlo. Sparťané se v dalším kole Fortuna:ligy utkali v malém pražském derby s Bohemians a vydolovali z ostře sledovaného duelu pouhý bodík. Stejně jako před týdnem v Příbrami. "Určitá nevyzrálost a křehkost týmu," přemýšlel o výsledku letenský trenér Zdeněk Ščasný. "Mužstvo ještě není tak silné," dodal.

V malém pražském derby to dlouho vypadalo na bezbrankovou remízu. Přestože se oba tým mocně snažily dobýt soupeřovu svatyni, až do 61. minuty se to ani jednomu nepovedlo. Až půl hodiny před závěrečným hvizdem byl na konci povedené akce letenských hráčů Šural a poslal Spartu do vedení.

Když už to vypadalo, že si sparťané připíšou těsné vítězství, zaúřadovali "klokani" a vyrovnávací trefou Závišky z 87. minuty vyválčili v duelu s velkým favoritem bodík za remízu. Svěřenci trenéra Ščasného tak podruhé za sebou nezvládli bodovat naplno, navíc poté, co drželi vedení. Lodivod sparťanské lavičky však řekl, že oba duely byly zcela odlišné. I góly, které jeho tým odsoudily k bodové ztrátě.

"Ty dva zápasy a inkasované branky byly rozdílné. Proti Příbrami to byl rychlý protiútok, tady jsme i vinou dvojího vynuceného střídání dostali hráče na posty, kde nehrají, a pustili jsme Bohemku k první střele na bránu, ze které hned dala gól. Těžko srovnávat. Na druhou stranu byl ten zápas rozdílný i v počtu našich šancí."

Ščasný na klubovém webu zároveň vysvětlil, v čem se nejvíce lišily. S Příbramí to byla naše špatná reakce. Všichni si chtěli dát třetí gól a propadli jsme pocitu, že se nám nemůže nic stát. Tentokrát to bylo jiné. V určité pasáži zápasu jsme podvědomě chtěli bránit, přitom jsme věděli, že to není správná cesta. Mužstvo ještě není tak silné, ale to není omluva, spíš je to kritika toho, že neodehrajeme deset minut na vlastní polovině v klidu. To si nemůžeme dovolit," zamyslel se nad tím, co jeho svěřence nejvíc trápí.

Zároveň pochválil protivníka za dobře odvedenou práci. "Soupeř byl dobře připravený, výborně bránil. Věděli jsme, že Bohemians mají vynikající defenzivu. Chtěli hrát jen na brejky, pro nás bylo složitější si vytvořit tolik šancí, jako s Příbramí. V určitých fázích zápasu, hlavně v první půli, jsme postrádali trpělivost. Druhou už jsme měli jednoznačně pod kontrolou, o to víc mrzí, že jsme ten zápas nedohráli," mrzelo ho.

A proč podle něj Sparta nedokáže dotáhnout takřka vyhrané duely do konce? "Je chyba to, že se zatáhneme a bráníme, měli jsme držet míč na polovině soupeře, který mlel z posledního. Je to určitá nevyzrálost nebo křehkost mužstva," uzavřel.