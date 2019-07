Nguyen přesně neví, na čem přestup z Liberce do Slavie ztroskotal

Přestože v letní přestávce se o něj zajímala mistrovská Slavia a podle spekulací iSport.cz byl jeho přestup do Edenu hotovou věcí, zůstal nakonec brankář Filip Nguyen v Liberci. Šestadvacetiletý fotbalista přesně neví, na čem transfer ztroskotal, ale nyní už se soustředí jen na Slovan.

"Nějaké jednání asi proběhlo, ale nevím, kde se to zadrhlo. Z vedení se mnou o tom nikdo nemluvil, takže bližší informace nemám. Jediné, co mě v podstatě zajímalo, bylo to, jestli to dopadne, nebo ne. Nedopadlo to, tak jsem tady a soustředím se dál na Liberec," řekl novinářům Nguyen.

"Tuším, že to bylo asi kvůli finančním požadavkům. Ale jak přesně to probíhalo, to netuším. Nebylo mi to ani nějak řečeno," doplnil gólman, který se stal jedním z objevů minulé ligové sezony a byl vyhlášen jejím nejlepším brankářem.

Zájem Slavie mu lichotí. "Určitě potěší. Všichni jsme viděli, co Slavia v minulé sezoně dokázala jak v Evropské lize, tak v české lize. Vyhrála, co se dalo," konstatoval Nguyen.

Se slávistickým koučem Jindřichem Trpišovským nebyl v kontaktu, mluvil ale s trenéry brankářů. "Nastínili mi nějaký jejich plán. Zajímavé to určitě bylo. Kdyby to dávalo pro mě nějaký sportovní smysl, tak by to byl určitě posun dopředu. Ale z nějakého důvodu to nedopadlo. Respektuji to a jsem pořád hráčem Liberce," řekl gólman s vietnamskými kořeny.

Přestupní termín končí až v září, Nguyen ale počítá s tím, že bude dál chytat v Liberci. "Domlouval jsem se s manažerem, ať mi řekne až v případě, když bude mít nějaký klub opravdový zájem a bude ochotný opravdu zaplatit peníze. V tu chvíli ať mi dá vědět. Ale do té doby ať mi s tím nemotá hlavu. Chci se soustředit na Liberec a jednání stejně neovlivním," podotkl.

Liberec obhajuje šesté místo z minulé sezony a základní sestava zůstala pohromadě až na útočníka Libora Kozáka, který odešel do Sparty. "Jeho góly nám budou chybět, ale tým jinak zůstal pospolu, to by mohla být naše výhoda. Věřím, nám vydrží elán z minulé sezony. Kvalitně se to doplnilo, snad to zabere. Vedení bude chtít být v první šestce a dostat se do Evropy," řekl Nguyen.

V Liberci se změnil po sezoně trenér, Zsolta Hornyáka nahradil Pavel Hoftych. "Pro mě se v podstatě nic nemění, trenér gólmanů zůstal stejný. Samozřejmě jsem se ale s novým trenérem bavil a jsem s ním spokojený," uvedl Nguyen.

Od nové sezony se bude hrát podle upravených pravidel. Brankář například může rozehrávat spoluhráčům uvnitř vápna, při přímých kopech zase nesmějí stát hráči útočícího týmu ve zdi. "Už v přátelácích se nějaká pravidla objevila. U trestňáků nejde až o takovou změnu. Když budou útočící hráči chytří, stejně si stoupnou tak, aby gólman neviděl. Akorát ubude postrkování ve zdi, o to hlavně šlo. A co se týče rozehrávky mimo vápno, uvidíme, jak bude fungovat. Zatím jsme se na to vyloženě nepřipravovali," dodal Nguyen.