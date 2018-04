Nikdo nemůže zazlívat, že dostal nakopáno. Hraje s Baníkem, tvrdí Fillo

Po pěti letech vyválčili fotbalisté Ostravy bod s Plzní a v dohrávce 19. kola nejvyšší soutěže znovu lehce oživili šance na záchranu. Ostravští měli v první půli dokonce více ze hry, zato po Chorého hlavičce v nastavení do břevna mohli přijít i o bod.

"Bylo důležité zvládnout minulý zápas, což se podařilo, dnes jsme přidali bodík a pořád jsme ve hře. Jsme optimisticky naladění, budeme chtít bodovat naplno a doufám, že Baník nenecháme padnout," řekl po utkání ostravský záložník Martin Fillo, který v Plzni dříve působil.

Právě po jeho akcích měl Baník v první půli všechny gólové možnosti. Diop, Jirásek ani Baroš je ale z různých příčin a díky zákrokům brankáře Hrušky nedotáhli.

"S Plzní, která disponuje fantastickým kádrem a má nejlepší mančaft u nás, tak bychom před zápasem bod asi brali. Ale možná bychom si zasloužili i tři, kdybychom využili jednu ze dvou šancí, které jsme měli v první půli," řekl Fillo. "Obě situace byly nebezpečné a donutily Hrušku k dobrému zákroku. Bylo tam víc takových závarů, ale nedokázali jsme to tam bohužel dotlačit."

Nakonec domácím mohly zůstat oči pro pláč. Plzeň v závěru několikrát Baník přivedla do úzkých a Chorý v nastavení orazítkoval břevno. "Oni jsou dobří hráči, když jim necháte prostor na brejky, tak vás ohrozí. Když jsem viděl, jak se to v závěru první půle vykulilo Petrželovi, tak jsem si říkal, že to je jasný gól, protože ho nikdo neatakoval. Myslel jsem, že to je gól. Měli jsme obrovské štěstí, bylo by to kruté do poločasu," řekl Fillo.

Jedna ze zimních posil Baníku si chválí, že tým se herně začíná zvedat. "Čím víc odehrajeme zápasů, tak se hra zvedá. Ocenili to i diváci, kterým strašně děkujeme za podporu. A je vidět, že se po prvních zápasech, které jsme nezvládli, zvedáme. Doufám, že v dalších budeme bodovat naplno," prohlásil Fillo, který však ve Zlíně bude svému týmu kvůli čtyřem žlutým kartám chybět.

Podle Filla je důležité, že se mužstvo s přibývajícím časem sehrává. "Myslím, že tady jsou hráči, kteří se nešetří, kteří se vydají. Jen nám hrozně chyběla souhra a kvalita. Tam jsme mohli běhat a bojovat jak chtěli, a nefungovalo to. Teď už se víc poznáváme. Bojovnost je extrémní. Každý hráč do toho letí na sto procent, není kam couvnout, bojujeme o život. Nikdo nám nemůže zazlívat, že protihráči dostanou nakopáno, jedou na Baník a my hrajeme o život. To je čeká i v dalších zápasech," dodal Fillo.