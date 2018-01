Sparta odmítá zájem o Dúbravku, Stanciu přijal její podmínky

Nepřesvědčivé podzimní výkony pražské Sparty mnoho uchazečů o letenské hráče z logických důvody nepřilákaly. Přesto se ale najdou výjimky. O osmadvacetiletého slovenského brankáře Martina Dúbravku se podle britských médií zcela vážně zajímá Newcastle, aktuálně třináctý celek Premier League. Sparťané by tak v případě přestupu přišli o jednu z největších opor.



Newcastle údajně usiloval o příchod Kevina Trapa z Paris Saint Germain, z kterého ale patrně sešlo. Proto obrátil svou pozornost k Dúbravkovi, trenér Rafael Benítez si podle serveru dailymail.co.uk. dokonce přeje, aby se transfer dotáhl ještě do konce tohoto týdne. Nejpravděpodobnější variantou by pak bylo hostování.



Dúbravka o sobě dal v Evropě vědět především díky dobrým výkonům v dresu slovenské reprezentace, v září odchytal ve Wembley fantastický zápas v kvalifikaci o MS právě proti Angličanům. Slováci sice nakonec prohráli 2:1, muž mezi třemi tyčemi je ale uchránil od mnohem většího brankového přídělu. V české lize Dúbravka nastoupil k jedenácti zápasům, po odchodu kolegy Koubka do Rennes se stal jednoznačnou jedničkou letenských.



V Newcastlu se v první polovině sezony střídali mezi tyčemi Karl Darlow a Rob Elliot, Benítez by ale rád měl jasnou novou jedničku, a Dúbravka by proto mohl být vhodnou alternativou. Do prvního přátelského zápasu Sparty v zimní přípravě proti Táborsku nezasáhl, přestupová jednání však důvodem nebyla. Dokonce figuroval i v původní základní jedenáctce, na poslední chvíli z ní však vypadl kvůli drobnému zranění. "Ale jistě bude brzy v tréninku," podotkl asistent kouče Stramaccioniho Radoslav Kováč.



Teď jde jen o to, s jakým mužstvem, nabídka z Newcastlu by se zřejmě odmítala jen těžko. Letenský klub na spekulace zareagoval na sociálních sítích a jakákoliv jednání popřel. "Žádnou oficiální nabídku nemáme a o Dúbravkově uvolnění v zimní přestávce neuvažujeme," stojí v příspěvku.

Reakce na spekulace: V tuto chvíli nemáme žádnou oficiální nabídku na transfer Martina Dúbravky a o jeho uvolnění v zimní přestávce neuvažujeme. pic.twitter.com/OnGnvOA2QL - AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 10. ledna 2018

Sparta také dál usiluje o příchod rumunského ofenzivního záložníka Nicolae Stancia z Anderlechtu Brusel. Podle zdrojů novináře Emanuela Rosua, který obvykle mívá přesné informace z rumunského fotbalového prostředí, hráč už přistoupil na podmínky Sparty.

Teď tak záleží jen na klubech, jestli se dokážou vzájemně dohodnout. Pokud Anderlecht akceptuje sparťanské podmínky, měl by se Stanciu brzy hlásit na Letné.