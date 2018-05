O postupu do evropských pohár. Je to nejvíc, říká Pelta

Jablonečtí fotbalisté splnili konečným třetím místem v lize a historicky prvním postupem do základní skupiny evropských pohárů velký sen šéfa klubu Miroslava Pelty. Bývalý předseda FAČR, který byl kvůli dotační kauze vloni ve vazbě, prožíval nejemotivnější chvíle svého sportovního života. Zároveň ho těšilo, že postupem do skupiny Evropské ligy má Jablonec zajištěné financování příští sezony.

"Vždy jsem říkal, že mám sen, abych přivedl Jablonec do nějaké hlavní evropské soutěže. Když si vzpomenu, že před rokem jsem byl někde úplně jinde, nevěděl jsem, co se mnou bude, co bude s jabloneckým fotbalem... Jsem rád, že se za 12 měsíců stalo to, co se stalo," řekl novinářům Pelta.

Třiapadesátiletý funkcionář byl vloni v květnu v souvislosti s dotační aférou zadržen a později musel do vazby, kde rezignoval na post šéfa fotbalové asociace. O měsíc později byl z vazby propuštěn.

"Mám radost, že mě podržela rodina, manželka. V době, kdy jsem se vrátil, jsme se v rodině hodně bavili, jestli budu, nebo nebudu pokračovat ve vlastnictví a vedení fotbalového klubu na téhle úrovni. Rozhodujícím faktorem bylo, že se ode mě neodvrátili zásadní lidé," uvedl.

"Tím, že ten klub je můj, a obzvlášť v téhle situaci beru (postup do Evropské ligy) jako pro mě asi to nejvíc. Co se týče emocí, které jsem teď v závěru prožíval," dodal bývalý funkcionář Sparty.

Jablonec byl po podzimu až osmý v tabulce. K týmu se vrátil trenér Petr Rada a mužstvo dovedl k 35 bodům, což ze Severočechů udělalo nejlepší celek jarní části soutěže.

"Měli jsme menší rozpočet, ale rozhodli jsme se správně jak v transferové politice, tak jsme hlavně udělali v zimě změnu na pozici hlavního trenéra. Získat 35 bodů a postoupit s mužstvem do finále poháru, je velký úspěch. Velké absolutorium pro Petra Radu," uvedl Pelta.

"Každý má svůj způsob vedení mužstva, Petr Rada je na hráče důrazný, agresivní a je na ně tlak. To je cesta, kterou Jablonec potřeboval. Vyhýbala se nám navíc zranění a někteří hráči udělali obrovský výkonnostní vzestup. Ukázalo se, že Jablonec dlouhodobě získával hráče, kteří měli svoji kvalitu. Prokázali, že patří k absolutní české špičce," dodal Pelta.

Na příští sezonu už máme zajištěné financování, hlásí Pelta

Jeho klub za postup do skupiny Evropské ligy dostane asi 70 milionů korun. "V případě, že bychom nikam nepostoupili, museli bychom být, co se týče prodeje hráčů, více povolní. Teď bude záležet na nabídce, pokud by byla extra výhodná. Ale nejsme v situaci, že budeme muset, protože příjmem za postup do základní skupiny Evropské ligy máme na příští sezonu zajištěno financování. Ale i když Jablonec postoupil do Evropy, musí rozpočet zreálnit," upozornil Pelta.

Zatím není jisté, zda bude Jablonec moci hrát skupinu na svém stadionu, který má kapacitu 6108 míst. "Myslím, že v nejbližších dnech přijede expertní komise z UEFA, která řekne. Jeden z problémů, který budeme muset řešit, je kapacita. Uděláme vše, co bude v našich silách, i včetně magistrátu, abychom Evropskou ligu představili na půdě města. Myslím, že si to všichni zaslouží. Když člověk vidí, jaká věhlasná mužstva jako Arsenal či AC Milán budou skupinu hrát, je to pro nás velká výzva," uvedl Pelta.

Mužstvo podle něj bude třeba doplnit. "Vše se bude odvíjet od toho, jaká bude transferová politika směrem ven. V tuhle chvíli je jisté jen to, že odejde Pernica do Plzně. Počítáme s tím, že budou potřeba tři čtyři hráči na rozšíření kádru. Bude náročné cestování, mohou přijít zranění a nemůžeme si dovolit, abychom neměli dostatečně široký kádr," dodal.