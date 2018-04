O takovém startu v dospělém fotbale se mi ani nesnilo, řekl Žitný

Teplickému fotbalistovi Patriku Žitnému stačilo pouhých pět zápasů v nejvyšší soutěži na to, aby z pozice záložníka vstřelil tři branky. Devatenáctiletý odchovanec Stínadel ale i přes jeden z nejlepších startů ligové kariéry v historii zůstává skromný a neřeší, kolik gólů dává.

"Já na to moc nekoukám, chci hlavně, abychom uspěli jako tým. Za gól jsem samozřejmě rád, ale raději bych měl tři body," řekl Žitný novinářům po utkání 24. ligového kola s Mladou Boleslavi (1:1), ve kterém v 59. minutě otevřel skóre.

Sám tak vydařený začátek kariéry nečekal, když začal na jaře v Teplicích dostávat příležitost. Proti Jablonci se sice ještě netrefil, ale pak vystřelil domácí výhru nad Zlínem, na Bohemians opět vyšel naprázdno, ale s Libercem nasměroval tým za výhrou a nyní zařídil alespoň bod za remízu s Mladou Boleslaví. Mezitím se trefil i za reprezentaci do 19 let. Za jediný měsíc tak nasbíral čtyři branky.

"Prostě mi to sedlo a daří se mi. Snil jsem o to, že by mi tam něco mohlo spadnout, ale že už mám v lize tři branky, to jsem si ani nepředstavoval. Takhle mi to padalo snad možná v žáčcích," připustil Žitný.

Za výkony ho chválí i teplický trenér Daniel Šmejkal a spoluhráči, zároveň se ho ale snaží držet zkrátka, protože ze zkušenosti vědí, že dobrý start do kariéry musí potvrdit. "Patrik podává velmi dobré výkony, které korunuje brankami. Věříme, že mu to vydrží a v další sezoně na to naváže. Má potenciál, ale jak na tom opravdu bude, ukáže až čas. Všechno má před sebou, ale stále na něj čeká spoustu úskalí," prohlásil kouč Šmejkal.

"Patrik je mladý kluk, nebojí se hrát, udělal nám teď spoustu bodů. Slízává trochu tu smetánku, ale je super, že do toho tak vlétnul," řekl zkušený bek Jan Krob. "Nechci ho zas moc chválit, ale po dlouhé době je to kluk, který ukazuje i na tréninku, že na to má. Držím mu palce, je v reprezentaci, v áčku Teplic, co víc si přát v tomto věku," dodal.