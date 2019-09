O tomhle jsem od operace snil, těšilo Lischku.

Fotbalista David Lischka prožil chvíli, o které dlouho snil. Dvaadvacetiletý obránce poprvé od únorové operace srdce nastoupil v základní sestavě k ligovému utkání a v soutěžní premiéře za A-tým Sparty pomohl k výhře 2:0 v duelu 9. kola ve Zlíně. Fanoušci ho navíc vyhlásili hráčem zápasu.

"Za sebe musím říct, že to je krásný pocit, od operace jsem o tom snil. Uběhlo necelých devět měsíců a je to tu. Jsem nesmírně šťastný, že jsem dneska nastoupil," řekl Lischka pro klubovou televizi.

"A že mě fanoušci zvolili hráčem utkání? To ocenění patří celému týmu. Čekal nás ne úplně lehký soupeř, chtěli jsme tu vyhrát a udržet nulu vzadu. To se povedlo a za to jsme nesmírně šťastní," dodal Lischka, který hrál od začátku ligový zápas poprvé od prosince.

Do Sparty měl z Jablonce nakročeno už v zimě, ale vstupní prohlídka odhalila problémy se srdcem a z přestupu sešlo. Vysoký stoper se v zimě podrobil operaci a po následné rekonvalescenci symbolicky naskočil jako střídající hráč do závěru posledního kola nadstavby. V červnu na druhý pokus už přestoupil do Sparty, za kterou se rozehrával v rezervě a dnes poprvé naskočil v lize.

"Vysněný návrat? Ještě by bylo lepší, kdybych vydržel celý zápas. Ale za mě musím říct, že myslím, že na první zápas jsme to v rámci možností zvládli," řekl Lischka v rozhovoru s novináři.

Na trávníku vydržel do 72. minuty, kde jej vystřídal Dávid Hancko. "Před utkáním jsem nevěděl, co od toho čekat. Byl jsem hozený do zápasu a musel jsem to zvládnout. Byl jsem sám zvědavý, kolik vydržím. Zápasy v ČFL za béčko se s tím nedají srovnávat, to je úplně něco jiného," řekl Lischka.

"Dobře jsme do zápasu vstoupili, což mi pomohlo k tomu, abych se rozehrával čím dál víc. O střídání jsem si řekl sám, už jsem pociťoval křeč v lýtku. Snad to bude lepší zápas od zápasu, třeba už příště zápas vydržím," podotkl Lischka.

Pochvaloval si, že Sparta po dvou zápasech, v nichž inkasovala tři góly, udržela nulu. Čisté konto bylo o to cennější, že trenér Václav Jílek udělal změnu na brankářské pozici a na třech postech v obranné čtyřce.

"Nula je strašně důležitá. Trenér na to kladl velký důraz už v průběhu týdne. Že dopředu si vždy nějaké šance vypracujeme, ale nesmíme dostávat tolik gólů, co jsme dostávali. To se nám dnes povedlo," uvedl Lischka.

Letenští se výhrou naladili na příští kolo a domácí derby s vedoucí Slavií, na kterou ztrácejí devět bodů. "Jednoznačně jsme chtěli zvítězit a udržet nulu, abychom se nějakým způsobem nakopli před tím, co nás čeká. Bude to moje první derby, moc se na něj těším," dodal Lischka.