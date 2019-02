Obavy favoritů. Straší je přestřelka ve Slezsku či rozjetý soupeř

Z Evropské ligy se hodně rychle přeorientovat na nejvyšší tuzemskou fotbalovou soutěž. Slavia a Plzeň pokračují dál v nabitém programu. Západočeši musí skousnout vyřazení, Pražané ideálně rozvrhnout síly. Jedno však zůstává. Oba bojují o titul a na dálku svedou další bitvu. První dva celky FORTUNA:LIGY musí být však ostražití. Viktoria na Opavu neumí, Slovácko má zase parádní formu.

V odlišném rozpoložení půjdou Slavia a Plzeň do ligových dohrávek. Pražský celek zažívá postupovou euforii v Evropské lize díky postupu přes belgický Genk a bude si ji chtít přenést i do domácího zápasu se Slováckem. Na první pohled snadný úkol. Do Edenu ale přijíždí rozjetý soupeř, který nabral slušnou formu a rozhodně nepřijede s cílem jenom bránit a odvézt si domů bod za remízu.

Nové koště dobře mete, zní české přísloví. Na Slovácku platí doslova. Poté, co tým převzal Martin Svědík, tak jeho svěřenci najeli na vítěznou vlnu. Pod jeho vedením vyhráli pět ze šesti ligových utkání a dvěma výhrami nad Zlínem a Karvinou navázali na povedenou přípravu a zároveň se vyšvihli do klidného středu tabulky. Za posledních pět kol navíc získali stejně bodů jako slávisté, za kterými zaostali pouze o skóre a třikrát za sebou ve venkovních zápasech neinkasovali.

"Čeká nás tým, který je hodně nepříjemný. Má jiný styl než Genk. Bude se hrát úplně jiné utkání," řekl na adresu Slovácka trenér Jindřich Trpišovský ještě v Belgii. Zároveň připustil, že vzhledem k náročnému programu čeká slávistický kádr rotace hráčů, aby rozložil zápasové vytížení. Slávisté se ve čtvrtek dočkali střeleckého probuzení Milana Škody v jarní části sezony a doufají, že kapitán Pražanů tak bude pokračovat dál. Miroslav Stoch tentokrát góly nestřílí, ale zatím pouze připravuje. Také on už by se rád prosadil.

Na Plzeň čeká podobně obtížný úkol jako na Slavii, možná těžší. Utká se totiž s Opavou, na kterou dlouhodobě neumí. Z poslední pěti ligových utkání na ní vyzrála pouze jednou, loni na podzim, když doma zvítězila pouze 1:0. "Zvláště v domácím prostředí se jedná o těžkého soupeře. Dokazuje, že umí hrát kvalitní fotbal a oprávněně je tam, kde je," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba k zápasu ve Slezsku.

Západočeši nemají na Opavu vůbec dobré vzpomínky. V posledních dvou pohárových zápasech došlo na jejím stadionu k parádním přestřelkám. Nejprve Plzeň uhrála remízu 3:3, která ji vzhledem k prvním utkání (3:0), zajistila postup do čtvrtfinále. Na podzim 2016 tam ale prohrála 2:4 a mezi nejlepších osm se tehdy dostal slezský klub, který došel až do finále.

Opava má navíc v domácím prostředí skvělé začátky. V posledních třech ligových kolech se dokázala prosadit nejpozději do 25. minuty a v jejích zápasech padá vždy hodně branek, v průměru pomalu tři na zápas. Západočeši musí rychle zapomenout na vyřazení od Záhřebu a přeorientovat mysl na ligu. Stále mají na dosah obhajobu titulu. "Chtěli jsme postoupit, ale musíme sportovně uznat, že Dinamo bylo ve dvojzápase Evropské ligy lepší. Teď se musíme soustředit ligu. Chceme se Slavií porvat ještě titul," podotkl Vrba, jehož trumfem ve Slezsku by mohl být Joel Kayamba, který přišel do Plzně právě z Opavy.

Ačkoliv jsou Slovácko i Opava v obou případech outsidery zápasů, tak rozhodně do utkání se Slavií, respektive Plzní, nepůjdou s poraženeckou náladou. Oba týmy mohou využít i případné vytíženosti soupeřů, protože jak Pražany, tak Západočechy čeká již pátý ostrý duel za čtrnáct dnů od té doby, co se rozběhla jarní část sezony.