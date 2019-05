Odchod ze Slavie? Je to možné, přiznává Souček

Možná poslední zápas v dresu pražské Slavie odehrál fotbalový záložník Tomáš Souček. V posledním nadstavbovém kole první ligy se podílel gólem na výhře 2:1 nad Spartou, proti níž skóroval ve čtvrtém soutěžním duelu po sobě. Nejlepší ligový střelec červenobílých případný odchod do zahraničí nevyloučil.

"Samozřejmě je to možné. Říkal jsem trenérovi, ať mě vystřídá v 88. minutě, ale nechtěl," naznačil Souček, že mohlo jít o jeho rozlučku ve Slavii. "Chtěl jsem dokončit sezonu s čistou hlavou. Vůbec jsem necítil žádný tlak. Říkal jsem, že to chci řešit po posledním zápase. Třeba od zítřka se to bude řešit, uvidíme," řekl čtyřiadvacetiletý Souček na tiskové konferenci.

O jeho budoucnosti nemá jasno ani klubový šéf Jaroslav Tvrdík. "To by mě taky zajímalo," prohlásil s úsměvem. Bývalý ministr obrany před týdnem po zisku mistrovského primátu v Ostravě prohlásil, že Součkovo udržení je pro mužstvo "strašně důležité". Podle médií se o něj zajímají Fenerbahce Istanbul či Spartak Moskva.

Český reprezentant oslavil se Slavií druhý ligový titul. Před dvěma lety ale druhou polovinu ročníku strávil na hostování v Liberci pod vedením současného trenéra Jindřicha Trpišovského.

"Po individuální stránce si toho cením daleko víc. Jsem hrozně rád, jak jsme celou sezonu dominovali. Nevidím tým, který by si titul zasloužil víc. O to víc nás může těšit," uvedl Souček, který k pátému triumfu slávistů v samostatné historii soutěže přispěl třinácti trefami. Ve středu navíc červenobílí triumfovali v domácím poháru proti Baníku Ostrava a po 77 letech ukořistili double.

Závěr sezony byl podle Součka náročný na psychiku. "Každý zápas jsme věděli, že už musíme, že se na nás tlačí Plzeň, že bychom šli jenom dolů. Po psychické stránce to bylo stejně těžké jako po fyzické a teď máme zasloužené volno," radoval se rodák z Havlíčkova Brodu.

Souček v derby potvrdil, že se mu v zápasech s Letenskými daří. "Proti Spartě si odmala cením každého gólu, ještě navíc jako odchovanec. Říkám, že každý gól soupeři je za jeden a proti Spartě je skoro za tři. Jsem moc rád, že to tam padlo. Neumím říct, který gól proti Spartě byl nejlepší. Každého si cením stejně," konstatoval Souček, jehož fanoušci zvolili hráčem utkání.

S koncem utkání načali slávističtí hráči i příznivci mistrovské oslavy. "Byla to euforie, protože jsme vyhráli nad Spartou, dokončili jsme poslední cíl naší pohádky v letošní sezoně. A že na hřiště vtrhli fanoušci, z toho jsem vůbec neměl strach, to mohli mít spíš jiní. Fanoušci jsou skvělí, všichni nás plácali po zádech a pustili nás na oslavy," řekl Souček.