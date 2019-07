Odložený Krob v Jablonci ožil a pomohl gólem k drtivé výhře

Před dvěma měsíci byl fotbalista Jan Krob jako nepotřebný v Teplicích přeřazen do rezervního týmu. Svízelnou situaci se mu podařilo vyřešit poměrně nečekaným přestupem do Jablonce. Ve druhém ligovém utkání za nový tým se dočkal první branky, kterou pomohl k drtivé výhře 6:0 nad Slováckem a ve třetím kole nové sezony tak dokonale oslavil svůj 200. zápas v nejvyšší soutěži.

Dvaatřicetiletý krajní obránce zatím sice v Jablonci sbírá starty po minutách, ale to bylo způsobeno i tím, že po příchodu na Střelnici doháněl tréninkové manko z Teplic. "Chvíli mi to trvalo, ale už jsem stoprocentně připravený a jsem moc rád, že jsem dnes mohl přispět k důležitému vítězství v tom náročném týdnu, co máme za sebou," řekl Krob novinářům.

Na hřišti byl něco přes minutu, když vstřelil druhý jablonecký gól, který byl klíčem k vítězství. V 69. minutě rychle využil brejku po levé straně a nadvakrát dotlačil míč do sítě. "Zrovna jsme se domlouvali se (spoluhráčem Janem) Sýkorou, jak se tam srovnáme, když přišel brejk a skvělá zpětná přihrávka před branku. Trefit jsem to měl hned při první střele, ale naštěstí jsem to tam natlačil z dorážky," popisoval nejrychlejší branku své kariéry.

Od té chvíle byl Jablonec na koni, Slovácko hru otevřelo a Severočeši jim nasázeli další čtyři góly. "Asi to byl rozhodující okamžik, ale nám tam pak padlo vše, na co jsme sáhli. To znám z minulosti ze zápasu na Slavii," konstatoval Krob.

Na rozdíl od bývalých teplických spoluhráčů si v aktuální sezoně může zahrát i evropské poháry. Ve čtvrtek v Arménii ještě od trenéra Petra Rady šanci nedostal, ale protože Jablonečtí úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan nečekaně prohrál 1:2, možná jeho šance přijde už v domácí odvetě.

"Musíme ve čtvrtek udělat všechno pro postup, snad jsme si nechali nějaké góly z dneška. Potřebujeme se rychle prosadit střelecky a zvrátit dosavadní průběh. Je vidět, že nás prohra nezlomila," prohlásil rodák z Berouna.